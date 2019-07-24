Canevim 9. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! Fragmanı İzle!

ATV ekranlarında yaz sezonu için yayın hayatına başlayan Canevim dizisi geçtiğimiz hafta yayınlanan 8. Bölümüyle büyük bir çıkış yakalamayı başarmıştır. Canevim dizisi başrollerinde ; Biran Damla Yılmaz, Aras Aydın ve Özgür Çevik yer almaktadır. Başarılı oyuncu kadrosu ve alışılagelmişin dışındaki senaryosuyla izleyicileri her hafta ekran başına kilitlemeyi başarmıştır. Henüz daha 8 bölüm yayınlanmış olmasına rağmen büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Canevim dizisinin 9. Bölüm fragmanı ise yayınlandıktan kısa bir süre sonra izleyicilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Pazartesi günleri ATV ekranlarında yayınlanan Canevim dizisinin yeni bölüm fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Yaz sezonunun en iyi çıkış yakalayan televizyon yapımlarından biri olan Canevim dizisi , son bölümüyle izleyicileri adeta büyülemiştir. Dizinin 8. Bölümünde; vakıf tarafından düzenlenen bir davette yaşananlar yüzünden, Ömer, Ceylan için aldığı evi satışa çıkarmış ve aralarındaki ilişkinin bittiğini resmen göstermiştir. Sezgin ve Elvan’ın iyi niyetli tüm barıştırma çabaları ise sonuçsuz kalmıştır. Yaşanan tüm bu olayların ardından dizinin yeni bölümünde nelerin yaşanacağı ve Ömer ile Ceylan’ın ilişkisinin ne yöne gideceği herkes tarafından merak edilmektedir.

Canevim dizisi oyuncu kadrosuyla da oldukça dikkat çekmektedir. Özgür Çevik, Biran Damla Yılmaz ve Aras Aydın’ın başrollerini oynadığı dizi, kısa süre içinde kendine has bir takipçi kitlesine ulaşmayı başarmıştır. Yaz sezonu için yayın hayatına başlayan dizinin önümüzdeki dönemlerde de ATV ekranlarında yer alması beklenmektedir. Diziye olan yoğun ilgi ve başarılı oyuncu kadrosu nedeniyle Canevim dizisinin ATV’nin en uzun soluklu dizileri arasında yer alması beklenmektedir.

Canevim 8. Bölümde Neler Yaşandı?

ATV’nin başarılı iç yapımlarından biri olan Canevim dizisinin son bölümü tüm dizi severleri şaşkına çevirmiştir. Bir vakıf tarafından düzenlenen davette yaşanan olaylardan sonra Ömer, Ceylan için satın aldığı evi satma kararı almış ve bu hareketiyle aralarındaki ilişkinin tamamen bittiğini göstermiştir. İkilinin yakın dostları Sezgin ve Elvan ise onları yeniden barıştırmak için çeşitli girişimlerde bulunmuş olsalar bile bu girişimleri sonuçsuz kalmıştır.

Taylan’ın vakıf davetinde herkesin önünde saldırıya uğraması ancak buna rağmen soğukkanlılığını koruması, Feryal’in çıldırmasına neden olur. Ceylan’dan kurtulmak için her yolu deneyen Feryal, hem Taylan’ı korumaya çalışmış hem de Ömer ve Ceylan arasında yaşanan tüm gerçekleri ortaya çıkarmak için zorlu bir mücadele içine girmiştir.

Taylan tüm bu yaşananlar karşısında kayıtsızlığı korurken aynı zamanda Simla’yı da dâhil ettiği yeni oyunuyla, Ceylan’ın hayatına dahil olmasının daha kolay olacağını fark etmiştir. Sürekli farklı bir plan ve oyunla Ceylan’a yakınlaşmak isteyen Taylan’ın yeni oyunuyla başarılı olup olmayacağı ise yeni bölümde belli olacaktır.

Elvan’ın atölyede işe başlamasının ardından uzun süredir kapalı tuttuğu telefonunu açma isteğinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Geçmişi ve ailesi ile yüzleşmekten sürekli kaçınan Elvan’ın yaşadığı tüm korkular yeniden gün yüzüne çıkmıştır.

Müjgan ve Yener’in davette tanışmalarının ardından aralarında yaşanan yakınlaşmalar birçok yanlış anlaşılmanın ortaya çıkmasına neden olmuş ve Müjgan bu yanlış anlaşılmaların önüne bir türlü geçememiştir.

Canevim dizisinin yeni bölümünde karakterlerin başından geçen tüm olayların ve çözümsüz kalan tüm meselelerin çözüme kavuşması beklenmektedir. Ayrıca Taylan’ın yeni planları ve Ceylan ile Ömer arasında yaşanan gerilimin hangi boyutlara ulaşacağı merakla beklenmektedir.

Canevim Dizisi Oyuncu Kadrosu!

ATV ekranlarının yeni sezon dizilerinden biri olan Canevim, yayın hayatına başlamasından kısa süre sonra büyük bir başarı yakalamıştır. Özellikle kadrosuna dahil ettiği başarılı oyuncularla başarısını ikiye katlayan Canevim, yeni yüzleri de ATV izleyicisiyle buluşturmuştur.

Canevim dizisinin başrollerinde ; Biran Damla Yılmaz (Ceylan Haksever), Aras Aydın (Ömer Kılıç), Özgür Çevik (Taylan Tanbay) yer almaktadır. Başarılı oyunculara aynı zamanda; Ezgi Şenler (Müjgan Haksever), Burcu Tuna (Elvan Haksever), Nihan Büyükağaç (Feyal Tanbay), Bedia Ener (Hacı Anne), Tolga Eren (Sezgin), Ömrüm Nur Çamçakallı (Ayşe Haksever) eşlik etmektedir. Canevim oyuncu kadrosu ve ilginç senaryosuyla ATV ekranlarında önemli bir başarı yakalamayı başarmıştır. ATV’nin yeni sezon yayın döneminde de dizinin devam edeceği düşünülmektedir.

Canevim Dizisinin Konusu Nedir?

Birbirleriyle derin bir ilişkiyle bağlı olan Haksever ailesi, hayatın tüm zorluklarına hep beraber göğüs germektedir. Günnür ve Hamza’nın kızları; Ceylan, Ayşe ve Müjgan’ın yaşadıkları tüm sıkıntılara karşı tam destek olan aile, karşılaştıkları her zorlukta birbirlerine yardımcı olmaktadır. Haksever ailesinin normal yaşantısının birden bire bozulmasına neden olan olay ise Elvan’ın uzun bir sürenin ardından yeniden eve dönüşü olur. Elvan’ın eve dönüşünün ardından peş peşe yaşanan olaylar ailenin ve özellikle Ceylan’ın kaderini büyük ölçüde değiştirecektir.