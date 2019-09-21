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Cem Yılmaz Reynmen'i Reddetti: Yeğenim Değil!

Cem Yılmaz, eşi ve ekip arkadaşlarıyla birlikte dün akşam saatlerinde Etiler Da Mario'daydı.

Magazin 21.09.2019, 16:14 Billdrt
Cem Yılmaz Reynmen'i Reddetti: Yeğenim Değil!
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Cem Yılmaz mekandan çıkarken, yeni filminin vizyona girmesine oldukça az bir süre kaldığını ifade etti. Cem Yılmaz'a muhabirler tarafından yeğeni olduğu iddia edilen "Reynmen" lakaplı ünlü YouTuber Yusuf Aktaş'ın birkaç gün önce kendisine soru sormak isteyen bir muhabiri darp etmesi soruldu.Ardından ise "yeğeniniz mi" denildi.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz "Yeğenim mi, o nereden çıktı!" diyerek tepki gösterdi ve Reynmen'in yeğeni olduğu iddasını böylece yalanlamış oldu. Darba uğrayan muhabire ise geçmiş olsun dileklerini iletti.

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