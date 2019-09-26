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Cem Yılmaz’ın yeni gösterisi ‘Diamond, Elite, Platinum, Plus’ İzmir'de
Biletleri satışa çıktığı gün tükenen Cem Yılmaz’ın yeni gösterisi ‘Diamond, Elite, Platinum, Plus’ İzmir seyircisiyle kısa bir aradan sonra tekrar buluştu. İzmir’de daha önce sekiz gece boyunca sahnede olan Yılmaz’ın yeni şovu, bu kez dört gün sahnelenecek.
Magazin 24.09.2019, 09:21 Tuğçe Hanım
Biletleri satışa çıktığı gün tükenen Cem Yılmaz’ın yeni gösterisi ‘Diamond, Elite, Platinum, Plus’ İzmir seyircisiyle kısa bir aradan sonra tekrar buluştu. İzmir’de daha önce sekiz gece boyunca sahnede olan Yılmaz’ın yeni şovu, bu kez dört gün sahnelenecek.
Kerki-Solfej ve CMYLMZ Fikir Sanat'ın düzenlediği,
‘Diamond, Elite, Platinum, Plus’ turnesi ile izleyenlere keyifli anlar yaşatan Cem Yılmaz, 23-24-26-27 Eylül de İzmir Kültürpark Açıkhava’da sahneye çıkacak.
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|7
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|6
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|5
|5
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|4
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|P
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|6
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|6
|5
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|4
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|6
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|6
|2
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|6
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|6
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|6
|7
|13. Valencia
|6
|6
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|6
|6
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|5
|5
|16. Celta de Vigo
|5
|5
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|6
|4
|18. Espanyol
|5
|4
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|5
|2
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|6
|2