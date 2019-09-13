Cemil İpekçi'den Şok Eden Sezen Aksu İtirafı!
Türkiye'de moda denilince ilk akla gelen isimlerden olan Cemil İpekçi'nin Sezen Aksu itirafı olay oldu.
Kamuoyunda "sisi" lakabıyla tanınan ve çok sayıda hayranı bulunan Seyhan Soylu'nun, günlük olarak gece vakitlerinde yapmış oluğu sosyal medya canlı yayında dün Cemil İpekçi bulunuyordu. Cemil İpekçi'nin Sezen Aksu itirafları olay oldu.
Magazin sayfalarının gündem ihtiyacını karşılayacak bir itiraf yapan Cemil İpekçi, Sezen Aksu'yu ilk gördüğünde önünde kıyafetlerini çıkardığını, yılın 1975 olduğunu belirtti. Hayatta gördüğü, dünyanın en ufak fakat en güzel vücutlu kadının Sezen Aksu olduğunu ifade eden İpekçi, Sezen Aksu'ya asıldığını, fakat Aksu'nun kendisini her seferinde "git başımdan" diye kovduğunu söyledi.
Ardından Seyhan Soylu bomba soruyu patlattı ve Cemil İpekçi'ye "Tahrik oldun mu" dedi. İpekçi ise bu soru karşısında "tabii canım" yanıtını verdi.
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