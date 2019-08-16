Son Dakika
Cemil İpekçi:'Mayolu görmek istesem plaja giderim'
Modacı Cemil İpekçi, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Bodrum'daki moda evinde Asiye Acar'ın sorularını yanıtlayan İpekçi, Hadise ve Gülşen'in çok konuşulan kıyafetlerini yorumladı.
Magazin 16.08.2019, 12:36 Emir Yılmaz
Cemil İpekçi:'Mayolu görmek istesem plaja giderim'
Modacı Cemil İpekçi, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Bodrum'daki moda evinde Asiye Acar'ın sorularını yanıtlayan İpekçi, Hadise ve Gülşen'in çok konuşulan kıyafetlerini yorumladı.
Modacı Cemil İpekçi, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Bodrum'daki moda evinde Asiye Acar'ın sorularını yanıtlayan İpekçi, Hadise ve Gülşen'in çok konuşulan kıyafetlerini yorumladı.
Dünyada çıplaklığa doğru gidiş var. Ajda'nın geçen gün yeni elbisesini gördüm. Mayo, üstünde şifon bir şey var. Orası sahne, bir çok şey giyebilirsiniz.
Ajda'ya yakışıyor ama giymese daha güzel olurdu. Onun vücudunu teşhir etmeye ihtiyacı yok.
Kaynak: Hürriyet
28°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 16 Ağustos 2019
|İmsak
|04:19
|Güneş
|05:54
|Öğle
|12:58
|İkindi
|16:46
|Akşam
|19:52
|Yatsı
|21:21
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|0
|0
|2. Ankaragücü
|0
|0
|3. Antalyaspor
|0
|0
|4. Beşiktaş
|0
|0
|5. Denizlispor
|0
|0
|6. Fenerbahçe
|0
|0
|7. Galatasaray
|0
|0
|8. Gazişehir Gaziantep
|0
|0
|9. Gençlerbirliği
|0
|0
|10. Göztepe
|0
|0
|11. Kasımpaşa
|0
|0
|12. Kayserispor
|0
|0
|13. Konyaspor
|0
|0
|14. Çaykur Rizespor
|0
|0
|15. Sivasspor
|0
|0
|16. Trabzonspor
|0
|0
|17. Malatyaspor
|0
|0
|18. Başakşehir
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Adanaspor
|0
|0
|3. Akhisar Bld.Spor
|0
|0
|4. Altay
|0
|0
|5. Altınordu
|0
|0
|6. Erzurum BB
|0
|0
|7. Balıkesirspor
|0
|0
|8. Boluspor
|0
|0
|9. Bursaspor
|0
|0
|10. Eskişehirspor
|0
|0
|11. Fatih Karagümrük
|0
|0
|12. Giresunspor
|0
|0
|13. Hatayspor
|0
|0
|14. Keçiörengücü
|0
|0
|15. Menemen Belediyespor
|0
|0
|16. Osmanlıspor
|0
|0
|17. Ümraniye
|0
|0
|18. İstanbulspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|1
|3
|2. M. United
|1
|3
|3. Liverpool
|1
|3
|4. Brighton
|1
|3
|5. Burnley
|1
|3
|6. Tottenham
|1
|3
|7. Arsenal
|1
|3
|8. Bournemouth
|1
|1
|9. Sheffield United
|1
|1
|10. Crystal Palace
|1
|1
|11. Everton
|1
|1
|12. Leicester City
|1
|1
|13. Wolverhampton
|1
|1
|14. Newcastle
|1
|0
|15. Aston Villa
|1
|0
|16. Norwich City
|1
|0
|17. Southampton
|1
|0
|18. Watford
|1
|0
|19. Chelsea
|1
|0
|20. West Ham
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|0
|0
|2. Atlético Madrid
|0
|0
|3. Barcelona
|0
|0
|4. Celta de Vigo
|0
|0
|5. Deportivo Alaves
|0
|0
|6. Eibar
|0
|0
|7. Espanyol
|0
|0
|8. Getafe
|0
|0
|9. Granada
|0
|0
|10. Leganés
|0
|0
|11. Levante
|0
|0
|12. Mallorca
|0
|0
|13. Osasuna
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0