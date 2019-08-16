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Cemil İpekçi:'Mayolu görmek istesem plaja giderim'

Modacı Cemil İpekçi, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Bodrum'daki moda evinde Asiye Acar'ın sorularını yanıtlayan İpekçi, Hadise ve Gülşen'in çok konuşulan kıyafetlerini yorumladı.

Magazin 16.08.2019, 12:36 Emir Yılmaz
Cemil İpekçi:'Mayolu görmek istesem plaja giderim'

Cemil İpekçi:'Mayolu görmek istesem plaja giderim'

Modacı Cemil İpekçi, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Bodrum'daki moda evinde Asiye Acar'ın sorularını yanıtlayan İpekçi, Hadise ve Gülşen'in çok konuşulan kıyafetlerini yorumladı.

Modacı Cemil İpekçi, Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Bodrum'daki moda evinde Asiye Acar'ın sorularını yanıtlayan İpekçi, Hadise ve Gülşen'in çok konuşulan kıyafetlerini yorumladı.
Dünyada çıplaklığa doğru gidiş var. Ajda'nın geçen gün yeni elbisesini gördüm. Mayo, üstünde şifon bir şey var. Orası sahne, bir çok şey giyebilirsiniz.

Ajda'ya yakışıyor ama giymese daha güzel olurdu. Onun vücudunu teşhir etmeye ihtiyacı yok.

Gülşen'i beğenmedim. Ben eğer konsere gidiyorsam, sesini dinlemeye gidiyorumdur yoksa gider plajda seyrederim.

Kaynak: Hürriyet

#Cemil İpekçi #moda #mayo haberleri #bikini haberleri #haberler ankara
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