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Cengiz Kurtoğlu İşkenceye Uğradığı O Anları Anlattı!
Ünlü şarkıcı Cengiz Kurtoğlu, küçükken öz annesinin evi terk etmesiyle birlikte üvey annesinden işkence gördüğü anları anlattı.
Hafızalara kazınan ve milyonlarca kişinin beğenerek dinlediği şarkılarının yanı sıra son dönemlerde sahne performanslarıyla da sık sık sadından söz ettirmeyi başaran Cengiz Kurtoğlu, daha önce hiç paylaşmadığı şeyler paylaştı. Kurtoğlu, kardeşiyle beraber üvey annesinden işkence gördülerini ve kış mevsiminde buz gibi suyla duş aldıklarını ifade etti.
Acılarla dolu çocukluğunu anlatan Kurtoğlu, üvey annesinin işkencelerindne bahsetti. Parçalanmış bir ailenin evladıyım diyen ünlü şarkıcı şu şekilde devam etti:
Çocukluğunu asla yaşayamadığını ifade eden Kurtoğlu, kışın soğuk su ile yıkandıklarını, yemekleri kendilerinden sakladıklarını ve aç bırkaıldıklarını, sevgi görmediğini belirtti.
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