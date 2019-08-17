Çeşme'de Mabel Matiz Gecesi
Kerki Solfej’in Çeşme’de düzenlediği açıkhava konserlerinin dün akşamki konuğu Mabel Matiz oldu. Matiz’in Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nu dolduran dinleyicileri her şarkısında kendisine eşlik etti.
Kerki Solfej’in Çeşme’de düzenlediği açıkhava konserlerinin dün akşamki konuğu Mabel Matiz oldu. Matiz’in Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nu dolduran dinleyicileri her şarkısında kendisine eşlik etti.
Konserde eski yeni en sevilen şarkılarını seslendiren Mabel Matiz, müziği ve bu alanda üretmeyi ne kadar sevdiğinden bahsetti. Repertuarına aldığı şarkıları ve sahnedeki performansıyla büyük beğeni toplayan sanatçı, iki saat sahnede kaldı. Mabel Matiz’i Çeşme’de izlemeye gelenler arasında Sabri Sarıoğlu ve Melek Mosso gibi tanınmış isimler de vardı.
Mabel Matiz Kerki Solfej ile sevenleriyle buluşmaya devam edecek.
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|1. Menemen Belediyespor
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|0
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