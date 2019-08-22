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Çırılçıplak Fotoğraflar Paylaşan Kadın Instagram Yasağını Deldi!

Sanatçı ve model olan Leah Schrager, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı tamamen çıplak fotoğraflarla, bugün toplumda hangi kesimlerin kadın çıplaklığını nasıl karşıladığını test ediyor.

Magazin 22.08.2019, 12:11 Billdrt
Çırılçıplak Fotoğraflar Paylaşan Kadın Instagram Yasağını Deldi!

Amerikalı usta sanatçı Leah, bedensel formlara adeta bir ressam gibi dokunuşlar yaparak kendince bir sanat dalı oluşturmuş durumda. Instagram hesabı üzerinden paylaştığı çıplak fotoğraflara yaptığı efektlerle uygulamanın filtresine takılmasından kurtuluyor ve yasağı deliyor.

Leah, çok sayıda beğeni, yorum ve etkileşim alan fotoğraflar hakkında; Fotoğraf çekimleri yaptığını ve ardından kalçasının üzerine belirli nesneler koyup onları fotoğraflamakla birlikte oldukça eğlenmeye başladığını söyledi.

Ardından ise oyuncakların, kalçasını bir manzara ya da tiyatro seti gibi bir hale çevirmesini oldukça beğendiğini sözlerine ekledi. 

ABD'nin en ünlü şehirlerinden olan New York'ta ikamet eden Leah, hayranları tarafından yaratılan imajı da çok beğendiğini anlattı. Ardından ise takipçilerinin yanı sıra ailesinden de oldukça destek aldığını, hatta annesinin en büyük destekçisi olduğunu vurguladı.

Erkek bakış açısıyla birlikte dijital sansürden farklı bir kültüre, dijital kimliğe ya da cinsiyete kadar onlarca farklı çağdaş konuya karşı mücadele ederek kendi yorumlarını katan ünlü sanatçı, sayısız sergi açarak binlerce kişiyi misafir etti. Aynı zamanda onlarca gazete, TV ve diğer yayın kuruluşlarında röportajlar verdi.

İşte o fotoğraflar:

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