Çocuklar Duymasın Oyuncusundan Ölüm İsyanı!
Hemen hemen her ay sosyal medyada hakkında ölüm haberleri çıkan Çaycı Hüseyin lakaplı tiyatro ve dizi oyuncusu Alpaslan Özmol, ölmediğini kanıtlamak amacıyla bir basın açıklaması yaptı.
Çocuklar Duymasın isimli diziyle birlikte tüm Türkiye'nin sevgisini kazanmayı başaran Çaycı Hüseyin olarak bilinen Alpaslan Özmol, hakkında çıkarılan "öldü" haberleriyle ilgili isyan fişeğini yaktı. Sürekli yaşadığını belli etmeye çalıştığını anlatan Özmol, bir basın açıklaması yaptı.
Her Gün Ölüp Ölmediğini Soruyorlar
"Çorum'daki Tsunamide Ölmedim"
Hakkında çıkarılan asılsız haberlerle ilgili esprili bir şekilde dalga geçen Özmol, Ankara sahilinde kutup ayısı tarafından saldırıya uğramadığını, Çorum'da gerçekleşen tsunamide de ölmediğini aktardı. Sosyal medya kullanıcılarının bu özgünlüğü karşısında da hayret ettiğini söylemekten geri durmadı.
"Ölürsem Haber Veririm"
Son olarak hayranlarına bir mesaj veren "Çaycı Hüseyin", herkesin sakin olmasını istedi. Ardından ise yine esprili bir dille "ölürsem ben size haber vereceğim" dedi.
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