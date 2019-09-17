Çukur 69. Bölüm'ün İlk Sahnesi Yayınlandı! İzleyenler Şok Oldu...

Show TV ekranlarında yayınlanan ve her hafta muhteşem reyting sonuçları elde eden Ay Yapım imzası bulunan Çukur isimli dizinin Yeni bölümü büyük merakla bekleniyor. Yeni bölümden ilk sahne ise, dünkü bölüm biter bitmez hem İnternet, hem TV üzerinden yayınlandı.

Sezon finali yapmasının sonrasında herkes tarafından oldukça büyük merakla beklediği Aliço'nun ekranda olduğu sahnede babasıyla karşılıklı konuşması oldukça dikkat çekti. Babası, asker disiplininde yaşadığını farkettiği çocuğu Aliço'nun tekrar Çukur'a dönme talebine ret yanıtı veriyor.

Çukur 69. Bölüm İlk Sahne Yayınlandı!

Çukur dizisinin dün akşam saatlerinde yayınlanan 3.sezonunun ilk bölümünde izleyiciler oldukça heyecanlandı. Yücel'in kurduğu oyunla birlikte babasını vurmak zorunda kalan ve bunu yapan Yamaç, delirirken; İdris'in hayatını kaybetmesiyle birlikte Koçovalılar hayatlarında yaşamadığı kadar büyük acı yaşadılar.

Hiçbir şeyin artık eskisi gibi olmayacağı Çukur dizisinde hakimiyet Akın Koçovalı'nın eline geçerken, Efsun ise Azer, Timsah ve Yücel ile birlikte Çukur'u ele geçirmek adına büyük bir işbirliği altına imza attı.

Akın ve Azer, Çukur için karşılarında Akın'ı görürken, akıl hastanesine kapatılan Yamaç ise hastaneden çıkarak herkese derin bir nefes aldırdı. Çukur'a gelen Yamaç olaylardan kimin sorumlu olduğunu öğrenmek istedi, Akın'ın uzun zamandır beklediği fırsat direkt olarak önüne gelmiş oldu.

Vartolu Sadettin'e giderek İdris'i kimin öldürdüğünü bulmasını isteyen Sultan, isteğiyle ekran başındakilerin ağzını açık bıraktı. Yücel ise hiç beklemediği bir anda Yamaç'ın planıyla birlikte hayati bir tuzakla baş başa kaldı. Karısı ve çocuğunu kaybettiği düşüncesine giren Yücel'de akıl hastanesine kapatıldı.

Yamaç ise babasının yasını tuttu. Gözyaşlarına hakim olamadığı final sahnesi, izleyenlere duygusal anlar yaşattı.