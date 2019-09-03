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Çukur Dizisine Bomba Transfer!

Sezon finali yapmadan önce çok sayıda oyuncuyla yollarını ayıran reyting rekortmeni Çukur dizisi, yeni sezon için "Güllerin Savaşı" dizisiyle ünlenen genç ismi transfer etti.

Magazin 03.09.2019, 09:20 03.09.2019, 09:36 Billdrt
Çukur Dizisine Bomba Transfer!

Show TV'nin her Pazartesi bugüne dek görülmemiş reyting seviyelerine ulaşan dizisi Çukur'un henüz yeni sezonu başlamamışken flaş bir gelişme yaşandı. Geri sayıma başlanan dizide, Baykal'ın kızı "Efsun" karakterine hayat vermesi için bir ünlüyle anlaşıldı.

Kadrosunda oldukça güçlü isimlerin yer aldığı dizide, Damla Sönmez yer alacak. "Sena" karakteriyle kendini tanıtan Dilan Çiçek Deniz sonrasında bu genç oyuncunun da diziye dahil olması, Yamaç ile herhangi bir aşk meydana gelebileceği iddialarını ortaya çıkardı.

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