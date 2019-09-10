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Çukur'un Yıldızı Yeni Dizide Oynayacak!
Çukur dizisiyle yıldızı parlayan İlayda Şahin, artık TRT 1 ekranlarında yayınlanan Şampiyon dizisinde oynayacak.
Çukur dizisinin 2 sezonununda da yer alan ve oldukça başarılı olan Akşın karakterine hayat veren İlayda Alişan'ın yeni dizisi ortaya çıktı. Çukur'dan ayrılan Aişan, Tolgahan Sayışman'ın başrol oyuncusu olduğu, TRT 1'in yeni dizisi "Şampiyon" da oynayacak.
Altın Kelebek Ödül Töreni'ninde "yıldızı parlayanlar" isimli katagoride öldül sahibi olan Alişan, TRT 1 ekranlarındaki yeni dizi Şampiyon'da rol alacak. Erdal Özyağcılar'ın hayat verdiği Yaman Günaltay'ın kızı ve Erkan Avcı'nın oynadığı Zafer'in ise zeki kız kardeşi olacak.
Neslihan isimli bu karakter, çocuk yaşta babasının öğrencisi olarak hayatlarına giren Tolgahan Sayışman'ın hayat verdiği Fırat isimli karaktere aşık.
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