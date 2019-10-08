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Cüneyt Arkın Çok Sert Çıktı: Sen Bizi Ne Sandın Lan!

ABD Başkanı Donald Trump, dün Twitter üzerinden Türkiye'yi tehdit etmişti. Tepkiler çığ gibi büyüyor. Dikkat çeken bir tepkiyi de Yeşilçam'ın en efsanesi Cüneyt Arkın verdi.

Magazin 08.10.2019, 16:32 08.10.2019, 16:48 Billdrt
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ABD Başkanı tarafından yapılan Türkiye'yi tehdit paylaşımı kısa süre içerisinde hem Türkiye, hem de Dünya gündemine bomba gibi oturdu. Siyasetten Trump'a çok yüksek tepkiler gelirken, ünlü isimler de yapılan bu küstah tepkiye karşı sessizliğini bozdu. Yeşilçam'ın efsanesi Cüneyt Arkın'da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve Trump'a sert yanıt verdi.

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