Damat Bayıldı Sunucusu Onur Büyük Topçu Kimdir?

Show TV ekranlarında önümüzdeki sezonda yayınlanacağı duyurulan D amat Bayıldı, programı daha şimdiden birçok kişi tarafından ilgiyle takip edilmektedir. Özellikle 2019 ve 2020 Show TV yeni yayın döneminde izleyici karşısına çıkması beklenen programın sunuculuğunu yapacak isim oldukça dikkat çekmiştir. Onur Büyüktopçu tarafından sunulacak olan programın , Ağustos ve Eylül ayı içinde izleyici ile buluşması beklenmektedir. Show TV’nin sevilen yapımlarından biri olan Gelin Evi programının yayın hayatını sonlandırmasının ardından gündüz kuşağında yeni program yapmaya hazırlanın Show TV, yeni sezon için Onur Büyüktopçu ile anlaştıklarını duyurdu. Onur Büyüktopçu tarafından sunulacak programın adı ise Damat Bayıldı olarak duyuruldu. Show TV’nin yeni programının önümüzdeki aylarda izleyiciyle buluşması beklenmektedir.

Onur Büyüktopçu Yemekteyiz Programını Bıraktı!

Oyunculuk, menajerlik ve cast direktörlüğünün ardından sunuculuk kariyerine başlayan ve oldukça başarılı işlere imza atan Onur Büyüktopçu, TV 8 ekranlarının sevilen yarışması Yemekteyiz programından ayrıldığını açıkladı. Uzun süredir iddia edilen ayrılık iddialarına sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamayla yanıt veren Onur Büyüktopçu, bu iddiaların gerçekliğini kabul etti.

Yemekteyiz programı ve TV 8 ile olan anlaşmasının sonlandıran Onur Büyüktopçu, gelecek sezonda Show TV’de yayınlanması beklenen Damat Bayıldı programında sunuculuk yapacağı haberi ise geçtiğimiz günlerde magazin dünyasına bomba gibi düştü. Yemekteyiz’de olmayacağını açıklayan Onur Büyüktopçu’nun ayrılık nedeni olarak gösterilen asıl sebep ise Zuhal Topal tarafından sunulan programın Yemekteyiz programını geride bırakması ve reytingleri düşürmesi olarak gösterilmiştir.

TV 8 ekranlarının sevilen programı Yemekteyiz’i yeni sezonda kimin sunacağı ise şimdiden merak konusu oldu. Yemekteyiz sunucusu olarak yeni sezonda Seda Sayan’ın adı çok sık anılmaktadır. Özellikle Acun Ilıcalı ile yakın ilişki içinde olduğu bilinen Seda Sayan’ın yeni sezonda Yemekteyiz programını sunması beklenmektedir.

Onur Büyüktopçu’nun Televizyon Kariyeri?

24 Nisan 1982 yılında İstanbul’da doğan Onur Büyüktopçu, televizyon ve sinema alanında birçok önemli projede yer almıştır. Oyunculuk ve sunuculuk kariyerinin yanı sıra cast direktörlüğü ve menajerlik gibi faaliyetlerde de bulunan Onur Büyüktopçu, Memlekete Hikayeleri ve Hürmüz Gelin adlı iki sinema filminde de rol almıştır. Son yıllarda TV 8 ekranlarında beğeniyle takip edilen Yemekteyiz programında başarılı bir çıkış yakalayan Onur Büyüktopçu, televizyonda birçok farklı dizide de rol almıştır.

Onur Büyüktopçu 18 yaşına kadar İzmir’de yaşamış ve öğrenimini burada tamamlamıştır. Tiyatro ve dil eğitimi için İngiltere’ye giden Onur Büyüktopçu, Academy of Creative Training Brigton Act London Film Academy’de uzun süre eğitim almıştır. Eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye’ye dönen Onur Büyüktopçu, kısa süre içinde birçok farklı televizyon yapımında rol almaya başlamıştır.

2003 yılında Lise Defteri isimli başarılı televizyon dizisiyle kariyerine başlayan Onur Büyüktopçu, dizide Yusuf karakterini canlandırmış ve izleyiciler tarafından bu performansı beğeniyle karşılanmıştır.

2004 yılında yayınlanan ve Türk seyircisinin ilgiyle takip ettiği dizi Yabancı Damat’ta konuk oyuncu olarak dâhil olmuş ve bu dizde Emre karakterini canlandırmıştır. Konuk oyuncu olarak yer aldığı yapımlardan bir diğeri ise Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizilerinden biri olan Doktorlar dizisinde yer almıştır.

2007 yılında Kavak Yelleri adlı dizide hakan rolünde yardımcı karakter olarak oynamış ve asıl ününe de bu yıllarda kavuşmaya başlamıştır. 2007 ve 2009 yılları arasında iki farklı sinema filminde de rol alan Onur Büyüktopçu, bu tarihlerden itibaren sürekli farklı bir yapımla seyirci karşısına çıkmıştır.

2015 ve 2017 yılları arasında Elçin Sangu ve Barış Arduç ile birlikte rol almış ve burada Koray karakterine başarılı bir şekilde can vermiştir. Uzun süre kiralık aşk dizisinde oynadıktan sonra dizinin final yapmasıyla birlikte, Türk televizyon tarihinin en tartışmalı yemek programı olan Yemekteyiz programını sunmaya başlamıştır.

2017 ve 2019 yılları arasında TV 8 ekranlarının başarılı programı Yemekteyiz’i sunan Onur Büyüktopçu, aynı zamanda Gülse Birsel imzalı komedi dizisi Jet Sosyete’de oynamaktadır. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklamayla Yemekteyiz programından ayrıldığını bildiren Onur Büyüktopçu, yeni sezonda Show TV ekranlarında yayınlanması beklenen sürpriz bir programla ekranlarda olacağını açıkladı. 2019 ve 2020 arasında yayınlanması beklenen Damat Beğendi programının sunuculuk görevini üstlenecek olan Onur Büyüktopçu, televizyon ve sinema kariyerinin yanı sıra; cast direktörlüğü, menajerlik ve tiyatro oyunculuğu da yapmaktadır.

Damat Bayıldı Programı Ne Zaman Yayınlanacak?

Onur Büyüktopçu’nun sunuculuğunu yapacağı Show TV ekranlarının yeni programı Damat Beğendi’nin henüz net bir yayın tarihi bulunmamaktadır. Ancak 20 19 ve 2020 sezonunda gündüz kuşağı içinde yayınlanması beklenen programın, Ağustos ve Eylül arasında izleyici ile buluşması beklenmektedir. Programın formatı ve yayın tarihine ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı ancak Damat Bayıldının yine bir yemek programı olacağı düşünülmektedir.