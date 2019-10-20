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Demi Lovato'nun Çıplak Fotoğraflarını Sızdırdılar! Dünya Magazin Gündemi Sallanıyor...

Dünyaca ünlü Amerika uyruklu şarkıcı ve oyuncu olan Demi Lovato'nun Snapchat hesabı hackerlar tarafından çalındı. Çalınan hesaptan Demi'nin çıplak fotoğrafları paylaşıldı. Milyonlarca takipçisi olan Lovato'nun takipçileri şok oldu.

Magazin 20.10.2019, 08:48 Billdrt
Demi Lovato'nun Çıplak Fotoğraflarını Sızdırdılar! Dünya Magazin Gündemi Sallanıyor...

Dünyaca ünlü şarkıcı Demi Lovato hackerların hedefinde. 27 yaşındaki ünlü şarkıcının Snapchat hesabı çalındı. Siber saldırganlar, genç şarkıcının çıplak fotoğraflarını sızdırdılar.

Fotoğraflarını Yayınladılar

Lovato'nun çıplak fotoğrafları, "Daha fazla çıplak fotoğraf için Discord kanalına katılın" açıklamasıyla birlikte hesaptan paylaşıldı. Sohbet kanalı Discord'un sözcüsü ise kendi sitelerinin adını böyle bir olayda kullanan, bu şekilde etik olmayan ve yasa dışı davranışlar yapan şahıslara karşı hiçbir şekilde tolerans göstermeyeceklerini ve gereken her türlü yasal adımlarını atacaklarını ifade etti.

Hayranları Destek Verdi

Fotoğraf hesapta ortalama olarak 1 saat kaldı ve ardından kaldırıldı. Genç şarkıcıya hayranları destek mesajı yağdırarak bu durum karşısında tepki göstermedi.

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