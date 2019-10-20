Demi Lovato'nun Çıplak Fotoğraflarını Sızdırdılar! Dünya Magazin Gündemi Sallanıyor...
Dünyaca ünlü Amerika uyruklu şarkıcı ve oyuncu olan Demi Lovato'nun Snapchat hesabı hackerlar tarafından çalındı. Çalınan hesaptan Demi'nin çıplak fotoğrafları paylaşıldı. Milyonlarca takipçisi olan Lovato'nun takipçileri şok oldu.
Dünyaca ünlü şarkıcı Demi Lovato hackerların hedefinde. 27 yaşındaki ünlü şarkıcının Snapchat hesabı çalındı. Siber saldırganlar, genç şarkıcının çıplak fotoğraflarını sızdırdılar.
Fotoğraflarını Yayınladılar
Hayranları Destek Verdi
Fotoğraf hesapta ortalama olarak 1 saat kaldı ve ardından kaldırıldı. Genç şarkıcıya hayranları destek mesajı yağdırarak bu durum karşısında tepki göstermedi.
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