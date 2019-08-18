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Denizli’de Kolpa rüzgarı esti
Denizli’de Kolpa rüzgarı esti. Ünlü rock müzik grubu Kolpa, Denizli’nin Bekilli ilçesinde düzenlenen festivalde hayranları ile bir araya geldi.
Magazin 18.08.2019, 11:37 18.08.2019, 12:08
Denizli’de Kolpa rüzgarı esti
Ünlü rock müzik grubu Kolpa, Denizli’nin Bekilli ilçesinde düzenlenen festivalde hayranları ile bir araya geldi.
Bekilli ilçesinde gerçekleştirilen festivalde sahne alan Kolpa, söylediği şarkılar ile konsere katılanlara unutulmaz bir gece yaşattı. Konsere Bekilli ile birlikte çevre ilçelerden de yoğun bir katılım oldu.
Denizli’de Kolpa rüzgarı esti haber fotoğrafı
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|0
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|1
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|0
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|0
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|0
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|0
|0
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|1
|0
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|1
|0
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|1
|0
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|1
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