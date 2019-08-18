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Denizli’de Kolpa rüzgarı esti

Denizli’de Kolpa rüzgarı esti. Ünlü rock müzik grubu Kolpa, Denizli’nin Bekilli ilçesinde düzenlenen festivalde hayranları ile bir araya geldi.

Magazin 18.08.2019, 11:37 18.08.2019, 12:08
Denizli’de Kolpa rüzgarı esti
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Denizli’de Kolpa rüzgarı esti

Ünlü rock müzik grubu Kolpa, Denizli’nin Bekilli ilçesinde düzenlenen festivalde hayranları ile bir araya geldi.

Bekilli ilçesinde gerçekleştirilen festivalde sahne alan Kolpa, söylediği şarkılar ile konsere katılanlara unutulmaz bir gece yaşattı. Konsere Bekilli ile birlikte çevre ilçelerden de yoğun bir katılım oldu.

Binlerce kişinin katıldığı konserde Kolpa’nın seslendirdiği ’Böyle Ayrılık Olmaz’, ’Yıldızların Altında’ ve ’Gurur Benim Neyime’ şarkıları sırasında coşku tavan yaptı. Konserin sonunda Kolpa grubunun solisti Barış Yurtçu’ya bir plaket takdim edildi. (Murat Kocabaş /İHA)

Denizli’de Kolpa rüzgarı esti haber fotoğrafı

Denizli’de Kolpa rüzgarı esti

#yıldızların altında #Gurur Benim Neyime #Böyle Ayrılık Olmaz #Denizlinin Bekilli ilçesi #müzik grubu Kolpa #Ünlü rock müzik grubu #Kolpa rüzgarı esti #Denizlide Kolpa #denizli
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