Derya Uluğ'dan dans şov

Derya Uluğ Jolly Joker Kartal İst Marina'da hayranlarıyla buluştu. Bir dönem dillere pelesenk olan "Okyanus" şarkısı ile sevenlerini selamlayan Derya Uluğ, konser alanındaki yüzlerce müzikseverle hep bir ağızdan sevilen şarkılarını söyledi. Bir ara sahnede kendini ritme kaptırarak oryantal figürler içeren sıra dışı bir dans gösterisi ile tüm dikkatleri üzerinde toplayan Derya Uluğ, "Baktım sizin oynayacağınız yok. Bari ben oynayayım ne yapayım" ifadeleri ile dinleyicilerini dansa çağırdı. Yaklaşık olarak üç saat sahnede kalan sanatçı, sahnesini "Sürgün Aşkımız" şarkısı ile noktaladı.

Haber: Estergon Karagöz/İstanbul