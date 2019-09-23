Diriliş Osman ne zaman başlıyor? Diriliş Osman oyuncu kadrosu ve karakterleri

Şimdiden yerli diziseverler tarafından büyük bir heyecanla beklenen Diriliş Osman dizisi 2019 – 2020 yeni televizyon sezonunda ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Geniş bir izleyici kitlesine sahip Diriliş Osman dizisi için ATV’nin dizinin yapımcısı Tekten Film sahibi Mehmet Bozdağ’a adeta bir servet ödeyeceği konuşuluyor. Oyuncu kadrosu netleşmeye başlayan Diriliş Osman dizisini son olarak Mehmetçik Kut’ül Amare dizisini de başarıyla yöneten Kamil Aydın yönetecek.

Türk televizyonlarının en sevilen oyuncularından biri olan Burak Özçivit, yeni sezonda Diriliş Osman dizisinde Ertuğrul Bey’in oğlu Osman Bey karakterini canlandıracak. Başrolde yer alan Burak Özçivit’e televizyon ekranlarında görmek istenen pek çok ünlü isim de eşlik edecek. Diriliş Osman dizisi için İstanbul – Anadolu yakasında, deniz kenarında çok büyük bir alana plato inşa edilmeye devam edildiği öğrenildi.

Diriliş Osman dizisinde Osman Bey’in hikayesi konu alacak. 20’li yaşlarından itibaren ilerleyecek olan senaryoya göre Ertuğrul Gazi karakteri Diriliş Osman dizisinde yer almayacak. Osman Bey dönemine hızlı bir geçiş yapılacak. Osman Bey karakterini yakışıklı oyuncu Burak Özçivit canlandıracak. Geniş bir oyuncu kadrosuna sahip olan dizide, Diriliş Ertuğrul dizisinden pek çok oyuncu da yer alacak. Bunlardan birisi de Bamsı karakteri olacak.

Diriliş Osman Dizisi Konusu

Osman Bey 1281 – 1326 yılları arasında 45 yıl boyunca Osmanlı Beyliği’nin başında bulunmuştur. 1258 tarihinde doğduğu düşünülen Osman Bey, Selçuklu Devleti’nin önemli beyliklerinden biri olan ve günümüzdeki Kastamonu civarında kurulan Çobanoğulları Beyliği’nin yıkılışına kadar ona bağlı kalmıştır. Çobanoğulları Beyliği dağıldıktan sonra uç beyi olarak Anadolu Selçuklu Devleti’ne katılan Osman Bey, Türkiye Selçuklu Sultanı 3. Alaeddin Keykubat’ın İlhanlı devletine götürülüp tutsak edilmesi üzerine kendi beyliğini kurarak bağımsızlığını ikan etti.

Osmanlı Beyliği kurulduktan sonra Şeyh Edebali’nin kızıyla evlenerek Ahi teşkilatının desteğini de arkasına alan Osman Bey, Bizans tekfurları ile savaşmaya başladı. Bu savaşlarla elde ettiği topraklar; Karacahisar, Yarhisar, İnegöl, Yundhisar ve Yenişehir üzerinde beyliğini yaydı. Giderek güçlenen Osman Bey, İzmit’e kadar ilerleyince dönemin Bizans İmparatoru, tekfurlar ile anlaşarak Osman Bey’i durdurmak için bir ordu hazırladı fakat bu ordu Osman Bey’in ordusuna karşı Koyunhisar Savaşı’nda kaybetti.

Diriliş Osman Gazi Oyuncu Kadrosu

Burak Özçivit (Osman Gazi Osman Bey)

Burak Özçivit 1984 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Türkiye’nin son yıllarda en popüler ve en sevilen isimlerinden biridir. Kariyerine manken olarak başlayan Özçivit başarılı oyunculuğu ile akıllara kazınmıştır. Aslen Gaziantepli olan yakışıklı oyuncu, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık Bölümü mezunudur. 2005 yılında katıldığı yarışmada Best Model of Turkey seçilen Burak Özçivit Baba Ocağı dizisinde Güven karakterini canlandırarak dizi sektörüne başarılı bir giriş yapmıştır. Dizi sektöründe başarılı bir şekilde yükselen ve hızla ünlenen yakışıklı oyuncu daha sonra Muhteşem Yüzyıl dizisinde de Malkoçoğlu karakterini başarılı bir şekilde canlandırmıştır.

Televizyon kariyerinin yanı sıra beyaz perde de pek çok film ile hayranlarının karşısına çıkan Burak Özçivit, karısı Fahriye Evcen ile Aşk Sana Benzer filmiyle büyük beğeni toplanmıştır. Hüzünden Öte dizisinden önce Kara Sevda dizisi ile de sadece Türk dizi severlerin değil dünyaya da büyük beğeni toplayan Burak Özçivit sayısız ülkede yayınlanan bu dizi ile büyük bir üne kavuşmuştur.

Aslıhan Karalar (Malhun Hatun)

Aslıhan Karalar, 27 Nisan 1999 yılında Ankara’da doğmuştur. 20 yaşındaki oyuncu 2017 yılında Best Model of Turkey birincisi seçilmiştir. Londra’da King’s College’da işletme üzerine eğtiim alan Aslıhan Karalar, aynı zamanda profesyonel olarak piyano ve bale eğitimleri de almıştır. Aslıhan Karalar en son izlenme rekorları kıran Şahin Tepesi dizisinde Ezgi karakteri ile akıllara kazınmıştır. Başarılı ve güzel oyuncu performansıyla da geleceğin en popüler oyuncularından biri olmaya adaydır.

Ragıp Savaş (Dündar Bey)

Ragıp Savaş, 24 Ekim 1966 yılında İzmit’te dünyaya gelmiştir. Sporcu bir geçmişe sahip olan sevilen oyuncu Eczacıbaşı spor kulübünde profesyonel olarak voleybol oynamıştır. Üniversite eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarları Tiyatro Bölümü’nde tamamlayan Ragıp Savai, Bakırköy Belediye Tiyatrolarında kariyerine devam etmektedir. Kendi adında kurduğu akademide yeni oyuncular yetiştiren Ragıp Savaş’ın Türk dizi izleyicileri arasında ünlendiği yapım 2007 yılında Kurtlar Vadisi Pusu olmuştur.

Ragıp Savaş, Diriliş Ertuğrul dizisinden de hatırladığımız Dündar Bey’in yetişkinliğini canlandıracağı Diriliş Osman dizisinin oyuncu kadrosunda yer almaktadır. Dündar Bey’in 40 -45’li yaşlarını canlandıracak olan ünlü oyuncunun bu rolü için at, kılıç ve ok eğitimi almaya başladığı bilinmektedir.

Ayşegül Günay (Zühre)

Ayşegül Günay 1969 yılında Eskişehir’de dünyaya gelmiştir. Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde tiyatro eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra doğup büyüdüğü şehirden ayrılan Ayşegül Günay, ilk olarak Kaybolan Yıllar dizisi ile tiyatro oyunculuğundan dizi oyunculuğuna geçiş yapmıştır. Kariyerinde zirve yaptığı diziler Lale Devri ve Asla Vazgeçmem yapımlarıdır. Ayşegül Günay 2017 yılında Bir Mucize Olsun dizisinde yer almıştır ve bu dizinin erken final yapması yüzünden dizi seçiminde daha seçici davranmaya başlamıştır. Bu sebeple geçtiğimiz yıl boyunca hiçbir dizide rol almamıştır. Diriliş Osman dizisinde Zühre karakterine hayat verecek olan Ayşegül Günay, Osman Bey’in yengesidir.

Nurettin Sönmez (Bamsı Beyrek)

Nurettin Sönmez 24 Temmuz 1978 İstanbul’da doğmuştur. Başarılı oyuncu 1,80 cm boyu ve 90 kilosuyla dikkatleri üzerine çekmektedir. Üniversite eğitimini Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü ve İstanbul Üniversitesi Maden Mühendisliği bölümlerinde tamamlayan Nurettin Sönmez, yeteneğinin mühendislikte değil oyunculukta olduğunu fark etmiş ve oyunculuk üzerine kariyer planlaması yapmıştır. Diriliş Ertuğrul dizisinden tanıdığımız Nurettin Sönmez daha önce Doktor, Osmanlı Kıyam ve Osmanlı’da Derin Devlet yapımlarında rol almıştır.