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Doğa Farkındalığı Dedi Çırılçıplak Fotoğraf Paylaştı!

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı cezur pozlarla takipçi sayısını oldukça yüksek seviyelere taşımayı başaran Damla Ekmekçioğlu, bu kez üstsüz bir fotoğrafını yeşil dallarla sansürleyerek "fidan bağışlama" mesajı vermiş.

Magazin 30.08.2019, 17:48 Billdrt
Doğa Farkındalığı Dedi Çırılçıplak Fotoğraf Paylaştı!
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Sosyal medya fenomenleri arasında yer alan, tanınmasıyla birlikte güzellik salonu açma kararı alan Damla Ekmekçioğlu isimli fenomen, herkesi şok eden bir paylaşım altına imza attı.

Orman Yangınları için TEMA'ya toplam 500 fidan bağışı yapan Ekmekçioğlu'nun Instagram hesabı üzerinde 900.000'e yakın takipçisine fidan bağışında bulunma mesajı vermesi dikkat çekti. Oldukça farklı bir yol deneyen Ekmekçioğlu hem beğenildi, hem tepki aldı. 

"Yeşili Koruyalım"

Hemen altta yer alan fotoğrafı yayınlayan Ekmekçioğlu, Normal bir fotoğraf olması durumunda kimsenin dikkatini çekmeyeceğini, yeterli dikkati topladığını düşündüğünü belirterek, İnsanın doğanın bir parçası olduğunu söyledi ve ardından "Yeşili Koruyalım - Fidan Bağışlayalım" yazdı. 

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