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Doğa Farkındalığı Dedi Çırılçıplak Fotoğraf Paylaştı!
Sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı cezur pozlarla takipçi sayısını oldukça yüksek seviyelere taşımayı başaran Damla Ekmekçioğlu, bu kez üstsüz bir fotoğrafını yeşil dallarla sansürleyerek "fidan bağışlama" mesajı vermiş.
Sosyal medya fenomenleri arasında yer alan, tanınmasıyla birlikte güzellik salonu açma kararı alan Damla Ekmekçioğlu isimli fenomen, herkesi şok eden bir paylaşım altına imza attı.
Orman Yangınları için TEMA'ya toplam 500 fidan bağışı yapan Ekmekçioğlu'nun Instagram hesabı üzerinde 900.000'e yakın takipçisine fidan bağışında bulunma mesajı vermesi dikkat çekti. Oldukça farklı bir yol deneyen Ekmekçioğlu hem beğenildi, hem tepki aldı.
"Yeşili Koruyalım"
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