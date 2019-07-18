Doğu Demirkol kimdir? Ünlü komedyen hakkında bilgiler

Ülkemizde son yılların en popüler komedyenlerinden biri olan Doğu Demirkol, 1985 Ankara doğumludur. Sosyal medyada yaptığı çalışmaların ardından Türkiye’nin en çok izlenen yarışma programlarından biri olan Yetenek Sizsiniz Türkiye’de stand up gösterisi yapmış ancak beklediği başarıyı bu yarışmada yakalayamamıştır. Özellikle sergilediği bu kötü performans yüzünden bir nebze ülke genelinde tanınmaya başlayan Doğu Demirkol, bu tarihten sonra kısa sürede yükselişe geçti ve Türkiye2nin en önemli yönetmenlerinden biri olan Nuri Bilge Ceylan’ın Ahlat Ağacı filminde rol aldı. Bu filmde göstermiş olduğu başarı sayesinde komedyenliğinin yanı sıra dramda da yetenekli olduğunu ispatlamıştır. Aynı yıl, Ali Atay’ın yönetmenliğini yaptığı kara mizah komedi türündeki filmde Zafer karakteriyle izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarmıştır.

Son yıllarda Türkiye’nin en dikkat çeken komedyeni olarak gösterilen Doğu Demirkol, günümüzde sahne Showlarına da devam etmektedir. Oldukça özgün bir taraza komedi performansı sunan Doğu Demirkol, ülke genelinde yaptığı her gösteride salonları doldurmayı başarmaktadır. Türkiye’nin önde gelen eleştirmenlerince de hem oyunculuk performansı hem de komedideki başarısı birçok farklı kişi tarafından takdir edilmiştir. BKM Açık Mikrofon gösterileri ile canlı performanslarına başlayan Doğu Demirkol, kısa sürede kendine has bir kitle yaratmayı başarmıştır.

Yetenek Sizsiniz Yarışmasında sergilediği kötü performans, onun kısa sürede kötü bir şöhrete ulaşmasını sağlamıştır. Ancak, bu gösterisinden sonra çok farklı bir hale bürünen Doğu Demirkol, kısa sürede Türkiye’nin en özgün komedyenleri arasında yerini almıştır. Birçok kişi tarafından kendine has bir dil yarattığı söylenen Doğu Demirkol, usta komedyenlerinde övgüyle bahsettiği bir isim olmuştur.

Doğu Demirkol Filmleri!

Türkiye’nin yakın dönem en iyi oyuncu ve komedyenleri arasında gösterilen Doğu Demirkol, şuana kadar iki filmde yer almıştır. Rol aldığı bu iki filmde de başarılı bir performans sergileyen Doğu Demirkol, iki filmde de apayrı karakterleri ustalıkla canlandırmıştır. Ali Atay tarafından çekilen, komedi ve kara mizah türü filmde Zafer isimli bir katili canlandırmış ve burada sergilediği oyunculukla dikkatleri üzerine çekmiştir. Ölümlü Dünya filminde canlandırdığı karakterin tam zıttı bir kişiye can vererek Nuri Bilge Ceylan’ın Ahlat Ağacı filminde dram oynamıştır.

Doğu Demirkol Ölümlü Dünya filminde ayrıca usta oyuncularla rol alma fırsatı da bulmuştur. Ali Atay’ın yönetmen koltuğunda oturduğu Ölümlü Dünya filminde; Ahmet Mümtaz Taylan, Feyyaz Yiğit , Sarp Apak, İrem Sak, Alper Kul, Özgür Emre Yıldırım, gibi isimlerle oynamıştır. Komedyen yönünü ortaya çıkaran bu filmin ardından Doğu Demirkol’u Ahlat Ağacı filminde bambaşka bir rolde izleme fırsatını yakaladık.

2018 yılında Nuri Bilge Ceylan’ın yönetmenliğini ve senaryosunu üstlendiği Ahlat Ağacı, 71. Cannes Film Festivali’nde ilk gösterimi gerçekleştirilmiş ve film 91. Akademi Ödüllerine, Yapancı Dilde En İyi Film Kategorisinde aday adayı olmuştur. Doğu Demirkol’u başrol olarak tercih eden Nuri Bilge Ceylan filminde; yeni mezun olmuş bir gencin yazdığı kitabı bastırma cabası ve aile içinde yaşadığı olaylar konu edinmiştir. Doğu Demirkol’un Sinan Karasu rolünü canlandırdığı filmde, göstermiş olduğu performans dikkatleri üzerine çekmiştir. Özellikle bir komedi oyuncusunun, böylesine etkili bir dram filminde yer alması birçok kişi tarafından takdir edilmiştir. Doğu Demirkol, Ahlat Ağacı oyuncu kadrosu; Bennu Yıldırımlar, Murat Cemcir, Hazar Ergüçlü, Ahmet Rıfat Şungar, Serkan Keskin, Öner Erkan, Kadir Çermik vb. Türk sinemasının en önemli isimleriyle rol almıştır. Özellikle ikinci filmde Nuri Bilge Ceyalan gibi bir yönetmenle çalışması, Doğu Demirkol’un oyunculuk kariyerinde önemli bir adım olmuştur.

Doğu Demirkol kimdir? Aslen nerelidir ve kaç yaşındadır?

Aydın Doğu Demirkol, 6 Eylül 1985 yılında Ankara’da dünyaya gelmiştir. Babası Balıkesirli Çerkes bir aileden gelirken, annesi ise Mersinlidir. Babası doktor annesi ise avukat olan Doğu Demirkol, daha erken yaşlarda oyunculuk ve komedyenliğe merak salmıştır. Sosyal medya üzerinden ilk çalışmalarına amatör olarak başlaya Doğu Demirkol, ilk defa adını Yetenek Sizsiniz isimli televizyon yarışmasına katılarak duyurmuştur. Ancak, yarışmada sergilediği performans herkesi hayal kırıklığına uğratmıştır. İlerleyen dönemlerde asıl ününe kavuştuktan sonra da Yetenek Sizsiniz yarışmasındaki performansıyla kendisi de alay etmektedir.

Bilgisayar mühendisliği mezunu olan Doğu Demirkol, okuldan sonra oyunculuk ve komedyenliğe ilgi duymuş ve bu alanda kariyer yapmaya karar vermiştir. BKM Açık Mikrofon ile sadece genç yeteneklerin sahne aldığı etkinliklerde ufak ufak sahne almaya başlayan Doğu Demirkol, bu sahnelerde keşfedildikten sonra Güldür Güldür adlı televizyon programına katılmış ve burada sergilediği performanslarla önemli bir çıkış yakalamıştır. Bu tarihten sonra kendine has bir kitle oluşturan Doğu Demirkol, 2018 yılında Ali Atay ve Nuri Bilge Ceylan’ın filmlerinden teklif almasının üzerine her iki filmde de rol almış ve performansı beğeniyle karşılanmıştır.