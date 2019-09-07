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Dünyaca Ünlü Şarkıcı Hayatını Kaybetti!

Country müzik şarkıcısı olan Kylie Rae Harris, New Mexico'da trafik kazası geçirdi. Hayatını kaybeden Dünyaca ünlü şarkıcının hayranları Twitter'da gündem oluşturdu. Şarkıcının yapmış olduğu son paylaşımda ise yürek dağlayan bir ayrıntı ortaya çıktı. Bulunduğu otoyolda çok sayıda akrabasının hayatını kaybettiği öğrenildi...

Magazin 07.09.2019, 11:46 07.09.2019, 12:24 Billdrt
Dünyaca Ünlü Şarkıcı Hayatını Kaybetti!

30 yaşındaki dünyaca ünlü Country müzik sanatçısı olan Kylie Rae Harris, New Mexico'da yaşadığı bir araba kazası sonucunda hayata gözlerini yumarak sevenlerini yasa boğdu. Kazayla ilgili detaylar ele alındığında inanması güç tesadüfler kendini gösterdi. Şarkıcının sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu son paylaşıma bakıldığında geçmiş olduğu otoyolda çok sayıdaki yakınının öldüğünü söylemiş.

16 Yaşındaki Kız da Hayatını Kaybetti

ABD'nin güneyinde milyonlarca hayrana sahip olan Harris, dün gece 3 farklı aracın karıştığı trafik kazası sonucunda öldü. New Mexico'da düzenlenen konserine yetişmek isteyen ve aracı kendisi kullanan 30 yaşındaki ünlü şarkıcının dahil olduğu kazada aynı zamanda 16 yaşında olan küçük bir kız çocuğu da hayata gözlerini yumdu.

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#New Mexico #Kylie Rae Harris
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