Dünyanın En Güzel Kokusu Filminin Konusu ve Oyuncuları!

Başrollerinde Tuba Ünsal ve Rıza Kocaoğlu’nun yer aldığı Dünyanın En Güzel Kokusu filmi , 2016 yılında vizyona girdikten hemen sonra birçok kişi tarafından beğeniyle karşılanmış ve 2017 yılında filmin ikincisi çekilmiştir. Oldukça duygusal bir senaryoya sahip olan romantik komedi ve dram türündeki yapımda, yakın iki arkadaşın aralarındaki ilişkinin nasıl tutkulu bir ilişkiye döndüğü anlatılmaktadır. Sürpriz final sahnesi ve yüksek temponun birden bire düştüğü film ülkemizde vizyona girmesinden hemen sonra büyük bir başarı yakalamıştır.

Dünyanın En Güzel Kokusu filminin Star TV ekranlarında yayınlanmasının ardından filmin daha da geniş bir hayran kitlesine ulaşmıştır. Rıza Kocaoğlu ve Tuba Ünsal’ın başarılı performanslarıyla izleyiciyle buluşan filmin ikincisinde ise Rıza Kocaoğlu’na Bestem Su Özdemir eşlik etmektedir.

Dünyanın En Güzel Kokusu Filminin Konusu!

Aşk, aile ve evlilik gibi kavramlara olan inancını yitirmiş ve sürekli geçici ilişkilerle hayatını sürdüren Hakan (Rıza Kocaoğlu) hayatını şarkı sözü yazarak kazanmaktadır. Hakan’ın en zor zamanlarında yanında olan ve onun hayatını bir nebze düzene sokan en iyi arkadaşı Derya (Tuba Ünsal) ile tatlı çekişmeler içine girmektedir. İki yakın arkadaş olarak hayatlarını sürdüren Hakan ve Derya zaman içinde aradıkları ilişkiyi bir türlü bulamamaları, ikilinin birbirine karşı ilgilerini uyandırmaya başlar.

Derya’nın daha sakin karakterli ve ilişkiye önem veren taraflarına gittikçe kendini kaptıran Hakan, Derya’nın bu özelliklerine ilgi duymaya başlar ve kısa süre içinde ikilinin arasında oldukça tutkulu bir aşk yaşanır. Evlenme kararı alan ikili bir süre sonra çocuk yapmaya karar verirler. Ancak çocuklarının doğmasından sonra film tamamen farklı bir açıya dönerek izleyicilerin şaşıracağı birçok olayın yaşanmasına neden olur. Dünyanın En Güzel Kokusu ağlatan final sahnesiyle tüm zamanların en iyi filmleri arasında yerini almayı başarmıştır.

Dünyanın En Güzel Kokusu Oyuncuları!

Senaryosunun ve yönetmenliğinin Uğur Yağcıoğlu tarafından yapılan filmin oyuncu kadrosu oldukça dikkat çekicidir. Dünyanın En Güzel Kokusu oyuncu kadrosu arasında; Rıza Kocaoğlu (Hakan), Tuba Ünsal (Derya), Burak Altay (Çetin), Tuğçe Altuğ (Hande), Esra Rusan (Kübra) yer almaktadır. Özellikle filmin başrol oyuncularının ani ruh değişimlerini başarıyla seyirciye aktardığı film tüm otoriteler tarafından olumlu yönde eleştirilmiştir.