Ece Sükan Instagram'ı Salladı!

Ece Sükan "Stil ikonu kalmadı" notuyla paylaştığı fotoğrafla birlikte binlerce beğeni ve yorum aldı. Ünlü oyuncu ve stil danışmanı olan Ece Sükan, Studio 11 için kameralar karşısına geçerek poz verdi. Oldukça cesur pozlar altına imza atan Sükan, Instagram hesabından takipçilerine iletti.

"Herkes Kendini İkon İlan Etmeye Başladı"

Çekim öncesinde bir dergiye röportaj veren ve açıklamalar yapan Sükan, dijital devrimle birlikte çok sayıda kavramın içinin tamamıyla bomboş bir hal aldığını, stil ikonu statüsü diye bir şeyin kalmadığını çünkü herkesin bir anda kendini ikon ilan etiğini açıkladı.