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Ege Çubukçu ile Güliz Ayla'dan yeni bir şarkı
"Hey DJ", "Yaz Geldi" gibi hit parçaların mimarı Ege Çubukçu, Türk Pop müziğinin başarılı söz yazarı ve sanatçısı Güliz Ayla ile bir araya gelerek, yepyeni bir şarkıya imza attı.
Magazin 30.08.2019, 18:08 Ramazan Durmuş
"Hey DJ", "Yaz Geldi" gibi hit parçaların mimarı, rap müzisyenliğinin yanı sıra, başarılı prodüktörlüğüyle de dikkatleri üzerine çeken Ege Çubukçu, Türk Pop müziğinin başarılı söz yazarı ve sanatçısı Güliz Ayla ile bir araya gelerek, Basemode Records & Sony Music Türkiye etiketli yepyeni bir şarkıya imza attı.
“Mıknatıs”, çok yakında video klibiyle de Basemode Records YouTube kanalında sizlerle olacak!
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