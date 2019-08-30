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Ege Çubukçu ile Güliz Ayla'dan yeni bir şarkı

"Hey DJ", "Yaz Geldi" gibi hit parçaların mimarı Ege Çubukçu, Türk Pop müziğinin başarılı söz yazarı ve sanatçısı Güliz Ayla ile bir araya gelerek, yepyeni bir şarkıya imza attı.

Magazin 30.08.2019, 18:08 Ramazan Durmuş
Ege Çubukçu ile Güliz Ayla'dan yeni bir şarkı

"Hey DJ", "Yaz Geldi" gibi hit parçaların mimarı, rap müzisyenliğinin yanı sıra, başarılı prodüktörlüğüyle de dikkatleri üzerine çeken Ege Çubukçu, Türk Pop müziğinin başarılı söz yazarı ve sanatçısı Güliz Ayla ile bir araya gelerek, Basemode Records & Sony Music Türkiye etiketli yepyeni bir şarkıya imza attı.

Söz ve bestesi Ege Çubukçu & Güliz Ayla ortaklığında, düzenlemeleri ise Ege Çubukçu’ya ait olan yeni şarkı "Mıknatıs"ın mix – masteringi ise R. David Pettit tarafından yapıldı. Rap ve pop müziğin başarılı iki temsilcisini aynı yolda buluşturan Mıknatıs, rap ve pop müziği harmanlayarak müzikseverleri romantik bir yolculuğa çıkaracak.

“Mıknatıs”, çok yakında video klibiyle de Basemode Records YouTube kanalında sizlerle olacak!

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#magazin #magazin haberleri #Ege Çubukçu #Güliz Ayla #Mıknatıs
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