Son Dakika
Motorine 7 kuruş zam
Türkiye ile ABD güvenli bölgede 5’inci hava devriyesini yaptı
İBB Kamyonla darbecilerin yolunu kapatan şefi işten çıkardı
Bakan Kasapoğlu'ndan Büşra Ün'e tebrik
Rıza Kayaalp Dünya Güreş Şampiyonası’nda finale yükseldi
Dünya Güreş Şampiyonası'nda Rıza Kayaalp, grekoromen stil 130 kiloda finalde
Rusya Devlet Başkanı Putin, Üçlü Zirve için Ankara’ya geldi
Gloria Athletics Cup’da yıldızlar bu akşam sahne alıyor
Ankara birlikte yürümeye ve bisiklet binmeye hazırlanıyor
40 yaş üzerindekiler dikkat! Glokoma karşı gözünüzü açın!

Elazığ’ı coşturan Manuş Baba: "Hala ekmek arası salça yiyorum"

Elazığ’ın meşhur "salçalı köftesi" adına düzenlenen festivalin son gecesinde sahne alan şarkıcı Manuş Baba binlerce kişiyi coşturdu. Ünlü sanatçı ayrıca çocukluktan gelen alışkanlık nedeniyle hala ekmek arasına salça sürüp yediğini söyledi.

Magazin 16.09.2019, 16:04 16.09.2019, 16:20

Elazığ’ın meşhur "salçalı köftesi" adına düzenlenen festivalin son gecesinde sahne alan şarkıcı Manuş Baba binlerce kişiyi coşturdu. Ünlü sanatçı ayrıca çocukluktan gelen alışkanlık nedeniyle hala ekmek arasına salça sürüp yediğini söyledi.

Elazığ Lokantacılar ve Tatlıcılar Odası tarafından Valilik, Belediye, Elazığ TSO’nun desteğiyle "Geleneksel Salçalı Köfte’ festivalinin, bu sene ikincisi düzenlendi. Valilik meydanında düzenlen festivalin son gecesinde ise ‘Manuş Baba’ olarak bilinen ünlü şarkıcı Mustafa Özkan sahne aldı. Elazığ, Malatya, Bingöl, Tunceli, Adıyaman dahil bir çok şehirden binlerce kişinin yoğun ilgi gösterdiği konserde Manuş Baba rüzgarı esti. Sahnede yaklaşık 1,5 saat kalan Manuş Baba, birbirinden farklı çok sayıda şarkıyı seslendirdi.

Festivalde bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden ünlü şarkıcı Manuş Baba, “Salçayı çok seviyorum. Küçüklükten Tarsus’ta kalan bir alışkanlık. Hala ekmek arası salça sürer yerim. Bir de köfte ile birleşince çok güzel bir lezzeti var. Bugün de tatma şansını yakaladım. Emeklerine ve yüreklerine sağlık. Salçalı Köfte’ festivali gerçekten bizim için de çok ilginç bir festival oldu. Afiyet bal şeker olsun” diye konuştu.

Bundan sonraki süreçte çok daha güzel festivaller hazırlayacaklarını belirten Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, “İlimizde ‘Salçalı Köfte’ festivalinin ikincisini düzenliyoruz. Bu tür festivallerin ilimizin değerlerinin tanıtılması noktasında çok fazla katkısı var. Aynı zamanda gençlerimizin enerjisini boşaltma, eğlenme noktasında çok büyük katkıları oluyor. Türkiye’nin en genç belediye başkanıyız. Gençlerle birlikte olmak mutlu olduğumu ifade ediyorum. Elazığ’a en güzel hizmeti yapabilme adına sizlerin enerjisi bizlere güç veriyor. Gece gündüz demeden çalışıyoruz. 4 buçuk yıl boyunca da yılmadan yorulmadan çalışacağız” dedi.

Sahnede öz çekim de yapan Başkan Şerifoğulları, ünlü sanatçıya kentin orcik, pestil, dut gibi yöresel ürünleri hediye etti.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
#festival #konser #magazin #manuş baba #elazığ
Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 16 Eylül 2019
İmsak 04:58
Güneş 06:23
Öğle 12:49
İkindi 16:19
Akşam 19:05
Yatsı 20:24
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 3 9
2. Çaykur Rizespor 4 8
3. Fenerbahçe 3 7
4. Denizlispor 4 7
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Malatyaspor 4 6
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 4 6
10. Sivasspor 4 5
11. Antalyaspor 4 5
12. Ankaragücü 4 5
13. Beşiktaş 4 4
14. Başakşehir 4 4
15. Kayserispor 4 2
16. Göztepe 4 2
17. Gençlerbirliği 4 1
18. Kasımpaşa 4 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 9
2. Bursaspor 4 9
3. Keçiörengücü 4 8
4. Hatayspor 3 7
5. Fatih Karagümrük 3 7
6. Altay 4 7
7. Akhisar Bld.Spor 4 7
8. Adana Demirspor 4 6
9. Balıkesirspor 4 6
10. İstanbulspor 4 5
11. Adanaspor 4 5
12. Altınordu 4 4
13. Erzurum BB 4 4
14. Osmanlıspor 4 4
15. Menemen Belediyespor 4 4
16. Boluspor 4 1
17. Giresunspor 4 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Man City 5 10
3. Tottenham 5 8
4. M. United 5 8
5. Leicester City 5 8
6. Chelsea 5 8
7. Arsenal 5 8
8. Bournemouth 5 7
9. West Ham 4 7
10. Southampton 5 7
11. Everton 5 7
12. Crystal Palace 5 7
13. Norwich City 5 6
14. Burnley 5 5
15. Sheffield United 5 5
16. Brighton 5 5
17. Newcastle 5 4
18. Aston Villa 4 3
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 5 2
Takımlar O P
1. Sevilla 4 10
2. Atletico Madrid 4 9
3. Real Madrid 4 8
4. Athletic Bilbao 4 8
5. Barcelona 4 7
6. Granada 4 7
7. Real Sociedad 4 7
8. Levante 4 6
9. Osasuna 4 6
10. Villarreal 4 5
11. Deportivo Alaves 4 5
12. Real Valladolid 4 5
13. Valencia 4 4
14. Mallorca 4 4
15. Real Betis 4 4
16. Celta de Vigo 4 4
17. Espanyol 4 4
18. Getafe 4 3
19. Eibar 4 1
20. Leganés 4 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@