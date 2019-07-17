Erkenci Kuş'un yeni oyuncusu Başak Güröz kimdir?

Türk televizyon tarihinin en sevilen romantik komedi türündeki Erkenci Kuş dizisi , yaz sezonunda diziye sezon finali vermeden devam etme kararı alınca diziye yeni karakterlerin de eklenmesi kaçınılmaz oldu. Özellikle son yıllarda oynağı diğer pek çok yapımda dikkatleri üzerine çeken Başak Güroz’un da Star TV’nin başarılı iç yapımlarından olan Erkenci Kuş dizisinde yer alacağı duyurulmuştur. Başak Güroz’un dizide yer alacağının duyurulmasından kısa süre sonra dizinin hayranları tarafından ilgiyle karşılanan haber birçok kişinin ilgisini çekmiştir.

Fox TV’nin kısa süre önce final yapan sevilen dizisi Bizim Hikaye’de başarılı bir performans sergileyen Başak Güroz, Star TV’nin başarılı dizisi Erkenci Kuş dizisinde yer alarak kariyerine bundan sonra Erkenci Kuşta devam edecek.

Erkenci Kuş dizisinde son dönemlerde izleyiciler tarafından yapılan eleştiriler çoğunlukla dizinin kadrosuna yeni kişilerin eklenmesi ve olay örgüsünün genişletilmesi yönündeydi. Bu taleplere cevapsız kalmayan dizinin yapım ekibi kısa süre önce Başak Güroz’u oyuncu kadrosuna dahil ettiğini açıklayarak, dizinin yaz boyunca da devam edeceğinin altını çizmiştir.

Türk televizyonlarının son yıllarda yıldızı parlayan oyuncularından biri olan Başak Güroz , oyunculuk eğitimi aldıktan sonra başlarda çeşitli reklam filmlerinde oynamış ardından televizyonda birçok önemli dizide rol alma fırsatı yakalayarak izleyicilerin beğenisini kazanmayı başarmıştır. Son yılların en başarılı dizilerinden biri olarak gösterilen Fox Tv’nin başarılı dizi Bizim Hikaye dizisinde gösterdiği başarılı performans ile dikkatleri iyice üzerine çeken Başak Güroz, dizinin final yapmasının ardından yaz boyunca devam etmesi planlanan, Star TV’nin sevilen dizisi Erkenci Kuş dizisinde oynayacağı açıklanmıştır.

Başak Güroz’un Oyunculuk Kariyeri!

26 Şubat 1991 yılında Antalya’da dünyaya gelen başarılı oyuncu Başak Güroz, uzun yıllar Antalya’da hayatını sürdürdü. İlk ve ortaöğrenimini yine Antalya’da tamamlayan Başak Güroz, bu dönemlerde oyunculuğa yoğun ilgi duymaya başladı. Oyunculukla ilgisinin artması üzerine İstanbul’a oyunculuk eğitimi almak için gelen güzel oyuncu Başak Güroz, 35,5 Akademi adlı bir oyunculuk kursunda oyunculuk eğitimini başarıyla tamamlamıştır.

İstanbul’da oyunculuk eğitimi aldığı yıllarda LC Waikiki, Vatan Bilgisayar ve Panda Magic gibi ünlü markaların televizyon reklamlarında ufak roller almaya başlamıştır.