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Erol Evgin'den Antik Tiyatro'da Unutulmaz Konser

Türk pop müziğinin duayenlerinden Erol Evgin, geçtiğimiz akşam Kerki Solfej’in düzenlediği açıkhava konserleri kapsamında Bodrum Antik Tiyatro’da sahne aldı.

Magazin 27.07.2019, 10:30 27.07.2019, 10:33 Tuğçe Hanım
Erol Evgin'den Antik Tiyatro'da Unutulmaz Konser

Ustaya büyük ilgi

Bodrumluların büyük ilgi gösterdiği konserini “Deli Divane” şarkısıyla açan Erol Evgin, altın şarkılarını gece boyunca Bodrum Antik Tiyatro’yu tıklım tıklım dolduran müzikseverler eşliğinde söyledi.

Teşekkür ederim

“Altın Düetler 2” albümünde çok değerli sanatçı dostlarıyla, birbirinden güzel düetler yaptığını söyleyen Evgin, albüme ilk günden gösterdikleri ilgiden dolayı tüm müzikseverlere teşekkür etti.

Dede – torun güldürdüler

Sanatçıyı izlemeye gelenler arasında torunu Erem Erol Evgin de vardı. Evgin, “Canım Benim” isimli şarkısından önce torununu sahneye çağırdı. “Kız arkadaşın burada mı?” diye soran Evgin, torunundan “Yok” cevabını alınca; “Burada olsaydı iyi hava atardık” diyerek, Erem’e takıldı. Dede - torun arasında geçen diyalog izleyenleri çok güldürdü. Evgin, şarkısını Erem’e sarılarak söyledi.

Bodrum’da muhteşem bir konser veren Erol Evgin, Kerki-Solfej’in düzenlediği Açıkhava konserleri kapsamında hayranlarıyla buluşmaya devam edecek. Erol Evgin’in Açıkhava konser takvimi;

2 Ağustos 2019 Cuma Ayvalık Amfi Tiyatro

3 Ağustos 2019 Cumartesi Altınoluk Amfi Tiyatro

16 Ağustos 2019 Cuma Kuşadası AVM Açıkhava

17 Ağustos 2019 Cumartesi Çeşme Amfi Tiyatro

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