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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a 2 Oyuncu Transfer Edildi!
ATV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden birisi olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 5. sezonuyla birlikte izleyenlerin karşısına çıkacak. Sezona hızlı ve etkili bir giriş yaparak her zaman olduğu gibi heyecanı üst seviyeye taşımak isteyen EDHO'ya 2 yeni isim katıldı.
Oktay Kaynarca, Tarık Ünlüoğlu, Mustafa Üstündağ, Hüseyin Avni Danyal, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba'nın başrol oyuncuları olduğu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi 5.sezona bomba bir şekilde başlamak için büyük bir hazırlık içerisinde
Yeni İsimler Katıldı
17 Eylül 2019 tarihinde 5.sezonuyla birlikte izleyenleri büyüleyecek olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisine yeni isimler katıldı. Selda Alkor, Naz Elmas ve Burak Sergen daha önceki günlerde diziye katılmıştı. Onur Tan'ın yönetmeni olduğu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a katılan yeni isimler ise Kutay Sungar ve Ufuk Tevge oldu. Dizinin yeni oyuncuları Burak Sergen'in oğulları rolüyle dizide yer alacaklar.
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