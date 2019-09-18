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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a Flaş Transfer! Son Günler..
Birkaç hafta sonra yeni sezonu yayınlanacak olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonuna bir isim daha katıldı. Gelen transferle birlikte izleyenler daha çok heyecanlandı.
Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba ve Yunus Emre Yıldırımer'in başrol oyuncusu olarak yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın başlamasına sayılı günler kaldı. Yeni sezon başlamadan önce çok sayıda transfer yaparak oyuncu kadrosunu genişleten Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan yeni transfer haberi geldi.
Avlu dizisinde ünlenen Oğuz'un gençliğine hayat veren Erdem Şanlı'da Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da rol alacak isimlerden birisi oldu.
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