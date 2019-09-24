Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Büyük Gelişme! İzleyenler Şaşırdı

5.sezonu öncesinde kadrosuna birçok isim katan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Naz Elmas, Burak Sergen gibi ünlü isimler yerini aldı. Bu akşam izleyenlerin karşısına nefes kesen bir yeni bölümle gelecek olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a bir transfer daha yapıldı.

En son FOX ekranlarında izleyicilerin karşısına gelen Savaşçı isimli dizide Melik rolüyle oldukça beğeni toplayan Evren Erler, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kadrosuna yeni katılan isim olarak öne çıktı. Birsen Altuntaş tarafından yapılan habere göre ünlü oyuncu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Behram isimli karaktere hayat verecek.