Son Dakika
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Büyük Gelişme! İzleyenler Şaşırdı
Bugün akşam, oldukça uzun süren sezon arası sonrasında televizyonlardaki yerini alacak olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bir son dakika gelişmesi daha yaşandı. Diziye bir isim daha katıldı.
5.sezonu öncesinde kadrosuna birçok isim katan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Naz Elmas, Burak Sergen gibi ünlü isimler yerini aldı. Bu akşam izleyenlerin karşısına nefes kesen bir yeni bölümle gelecek olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a bir transfer daha yapıldı.
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Namaz Vakti 24 Eylül 2019
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|10
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|5
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|5
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|5
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|9
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|5
|8
|8. Altay
|5
|8
|9. Balıkesirspor
|5
|7
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|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
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|5
|5
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|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
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|5
|2
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|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|18
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Arsenal
|6
|11
|5. West Ham
|6
|11
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|6
|10
|7. Tottenham
|6
|8
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|8
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|8
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|8
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|6
|8
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|6
|8
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|7
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|6
|6
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|6
|6
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|6
|5
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|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|5
|11
|2. Real Madrid
|5
|11
|3. Granada
|5
|10
|4. Real Sociedad
|5
|10
|5. Sevilla
|5
|10
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|5
|10
|7. Villarreal
|5
|8
|8. Barcelona
|5
|7
|9. Levante
|5
|7
|10. Osasuna
|5
|7
|11. Getafe
|5
|6
|12. Valencia
|5
|5
|13. Deportivo Alaves
|5
|5
|14. Real Betis
|5
|5
|15. Real Valladolid
|5
|5
|16. Celta de Vigo
|5
|5
|17. Mallorca
|5
|4
|18. Espanyol
|5
|4
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|5
|2
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|5
|1
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