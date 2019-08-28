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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Büyük Şok!
Yayınlandığı günden itibaren ardı ardına reyting rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın, yeni sezonu için geri sayım başladı. Dizi çok yakında başlarken, diziye yeni isimlerin katıldığı bilgisine ulaşıldı.
Mayıs ayında 139. bölümüyle birlikte 4.sezon finalini yapan başarılı dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Reyting rekortmeni diziye 2 ünlü oyuncunun transferi gerçekleştirildi.
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