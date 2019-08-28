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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Büyük Şok!

Yayınlandığı günden itibaren ardı ardına reyting rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın, yeni sezonu için geri sayım başladı. Dizi çok yakında başlarken, diziye yeni isimlerin katıldığı bilgisine ulaşıldı.

Magazin 28.08.2019, 13:48 Billdrt
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Büyük Şok!

Mayıs ayında 139. bölümüyle birlikte 4.sezon finalini yapan başarılı dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Reyting rekortmeni diziye 2 ünlü oyuncunun transferi gerçekleştirildi. 

Eşkıya Dünyaya ükümdar Olmaz 5.sezon bölümlerinin kadrosuna Seda Alkor, Naz Elmas ve ünlü oyuncu Burak Sergen katılım gerçekleştirdi. Burak Sergen, en son TRT 1 ekranlarında seyircilerin karşısına gelen Halka isimli diziyle birlikte adını duyurmuştu. Naz Elmas ise en son Filinta dizisiyle televizyonda yer almıştı.

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