Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Büyük Şok!

Mayıs ayında 139. bölümüyle birlikte 4.sezon finalini yapan başarılı dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Reyting rekortmeni diziye 2 ünlü oyuncunun transferi gerçekleştirildi.

Eşkıya Dünyaya ükümdar Olmaz 5.sezon bölümlerinin kadrosuna Seda Alkor, Naz Elmas ve ünlü oyuncu Burak Sergen katılım gerçekleştirdi. Burak Sergen, en son TRT 1 ekranlarında seyircilerin karşısına gelen Halka isimli diziyle birlikte adını duyurmuştu. Naz Elmas ise en son Filinta dizisiyle televizyonda yer almıştı.