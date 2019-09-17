Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Ne Zaman Başlıyor? EDHO Ne Zaman Başlayacak - Yeni Sezon Fragmanı
EDHO Ne zaman başlıyor? EDHO yeni sezon başlama tarihi, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlayacak? gibi araştırmalar Google'da son zamanlarda binlerce kez araştırılıyor.
ATV'nin en çok izlenen reyting rekortmeni dizisi olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da yeni sezon başlıyor... EDHO ne zaman başlıyor? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlayacak? Gibi sorulara boğulan seyirciler için müjdeli haber geldi mi? Mayıs ayı içerisinde sezon finali yapma kararı alan EDHO başlama tarihi oldukça çok araştırılmaya başladı.
- 1. sezon - 40 bölüm - 8 Eylül 2015 başlangıç
- 2. sezon - 31 bölüm - 4 Ekim 2016 başlangıç
- 3. sezon - 37 bölüm - 19 Eylül 2017 başlangıç
- 4. sezon - 31 bölüm - 25 Eylül 2018 başlangıç
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 5.Sezon Fragmanı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 5.sezon fragmanı yayınlandı gibi birçok başlık bulunsa da, henüz yayınlanmadığını belirtebiliriz. Birkaç gün önce ATV yeni sezon tanıtım reklamı esnasında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncuları da bu reklamda bulundu. Yeni sezon fragmanı yayınlandığı gibi bu haberimizden erişim sağlayabilirsiniz.
Yeni Oyuncular Katıldı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 5.sezon kadrosuna yeni isimler dahil oldu. Selda Alkor, Naz Elmas ve Burak Sergen gibi usta isimlerin yanı sıra Kutay Senger ile Ufuk Tevge ikilisini de dizi de göreceğiz. Bu 2 isim Burak Sergen'in oğulları rolünü oynayacak.
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi?
|İmsak
|04:59
|Güneş
|06:24
|Öğle
|12:48
|İkindi
|16:18
|Akşam
|19:03
|Yatsı
|20:22
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|4
|12
|2. Çaykur Rizespor
|4
|8
|3. Fenerbahçe
|4
|7
|4. Denizlispor
|4
|7
|5. Galatasaray
|4
|7
|6. Gazişehir
|4
|7
|7. Malatyaspor
|4
|6
|8. Trabzonspor
|4
|6
|9. Konyaspor
|4
|6
|10. Sivasspor
|4
|5
|11. Antalyaspor
|4
|5
|12. Ankaragücü
|4
|5
|13. Beşiktaş
|4
|4
|14. Başakşehir
|4
|4
|15. Kayserispor
|4
|2
|16. Göztepe
|4
|2
|17. Gençlerbirliği
|4
|1
|18. Kasımpaşa
|4
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|4
|9
|2. Bursaspor
|4
|9
|3. Hatayspor
|4
|8
|4. Fatih Karagümrük
|4
|8
|5. Keçiörengücü
|4
|8
|6. Altay
|4
|7
|7. Akhisar Bld.Spor
|4
|7
|8. Adana Demirspor
|4
|6
|9. Balıkesirspor
|4
|6
|10. İstanbulspor
|4
|5
|11. Adanaspor
|4
|5
|12. Altınordu
|4
|4
|13. Erzurum BB
|4
|4
|14. Osmanlıspor
|4
|4
|15. Menemen Belediyespor
|4
|4
|16. Boluspor
|4
|1
|17. Giresunspor
|4
|1
|18. Eskişehirspor
|4
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|5
|15
|2. Man City
|5
|10
|3. Tottenham
|5
|8
|4. M. United
|5
|8
|5. Leicester City
|5
|8
|6. Chelsea
|5
|8
|7. Arsenal
|5
|8
|8. West Ham
|5
|8
|9. Bournemouth
|5
|7
|10. Southampton
|5
|7
|11. Everton
|5
|7
|12. Crystal Palace
|5
|7
|13. Norwich City
|5
|6
|14. Burnley
|5
|5
|15. Sheffield United
|5
|5
|16. Brighton
|5
|5
|17. Aston Villa
|5
|4
|18. Newcastle
|5
|4
|19. Wolverhampton
|5
|3
|20. Watford
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|4
|10
|2. Atletico Madrid
|4
|9
|3. Real Madrid
|4
|8
|4. Athletic Bilbao
|4
|8
|5. Barcelona
|4
|7
|6. Granada
|4
|7
|7. Real Sociedad
|4
|7
|8. Levante
|4
|6
|9. Osasuna
|4
|6
|10. Villarreal
|4
|5
|11. Deportivo Alaves
|4
|5
|12. Real Valladolid
|4
|5
|13. Valencia
|4
|4
|14. Mallorca
|4
|4
|15. Real Betis
|4
|4
|16. Celta de Vigo
|4
|4
|17. Espanyol
|4
|4
|18. Getafe
|4
|3
|19. Eibar
|4
|1
|20. Leganés
|4
|0