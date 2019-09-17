Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Ne Zaman Başlıyor? EDHO Ne Zaman Başlayacak - Yeni Sezon Fragmanı

ATV'nin en çok izlenen reyting rekortmeni dizisi olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da yeni sezon başlıyor... EDHO ne zaman başlıyor? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlayacak? Gibi sorulara boğulan seyirciler için müjdeli haber geldi mi? Mayıs ayı içerisinde sezon finali yapma kararı alan EDHO başlama tarihi oldukça çok araştırılmaya başladı.

1. sezon - 40 bölüm - 8 Eylül 2015 başlangıç

2. sezon - 31 bölüm - 4 Ekim 2016 başlangıç

3. sezon - 37 bölüm - 19 Eylül 2017 başlangıç

4. sezon - 31 bölüm - 25 Eylül 2018 başlangıç

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 5.Sezon Fragmanı

EDHO ne zaman başlıyor? Sorusuna verilecek cevap için dizi yetkililerinden ya da setinden herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu sebepten dolayı "şu tarihte başlayacak" diyemiyoruz. Fakat Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın geçmiş sezonlarının başlangıç tarihlerine göz attığımızda bu ay sonuna kadar kesinlikle başlayacağını söyleyebiliriz. Geçmiş sezonlarda EDHO ne zaman başlamış?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 5.sezon fragmanı yayınlandı gibi birçok başlık bulunsa da, henüz yayınlanmadığını belirtebiliriz. Birkaç gün önce ATV yeni sezon tanıtım reklamı esnasında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncuları da bu reklamda bulundu. Yeni sezon fragmanı yayınlandığı gibi bu haberimizden erişim sağlayabilirsiniz.

Yeni Oyuncular Katıldı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 5.sezon kadrosuna yeni isimler dahil oldu. Selda Alkor, Naz Elmas ve Burak Sergen gibi usta isimlerin yanı sıra Kutay Senger ile Ufuk Tevge ikilisini de dizi de göreceğiz. Bu 2 isim Burak Sergen'in oğulları rolünü oynayacak.