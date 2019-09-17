Son Dakika
Iğdır Adliyesinde silahlı saldırı: 2 yaralı
Piyasalarda gün ortası
Aksa Enerji, Dünya Enerji Kongresi'ne katıldı
"Prostat Kanseri Farkındalık Ayı": Tanıda gecikmeyin!
Çelik ihracatçıları Almanya'ya çıkarma yapacak
EmlakBank Altın Katılma Hesabı'nı hayata geçirdi
Sodexo Plus ile online sipariş dönemi başlıyor
Naz Arıcı, buz pateninde rakip tanımıyor
Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 25 kişi gözaltında
Fatih Terim’in Avrupa karnesi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Ne Zaman Başlıyor? EDHO Ne Zaman Başlayacak - Yeni Sezon Fragmanı

EDHO Ne zaman başlıyor? EDHO yeni sezon başlama tarihi, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlayacak? gibi araştırmalar Google'da son zamanlarda binlerce kez araştırılıyor.

Magazin 17.09.2019, 13:14 Billdrt
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Ne Zaman Başlıyor? EDHO Ne Zaman Başlayacak - Yeni Sezon Fragmanı
banner63

ATV'nin en çok izlenen reyting rekortmeni dizisi olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da yeni sezon başlıyor... EDHO ne zaman başlıyor? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlayacak? Gibi sorulara boğulan seyirciler için müjdeli haber geldi mi? Mayıs ayı içerisinde sezon finali yapma kararı alan EDHO başlama tarihi oldukça çok araştırılmaya başladı. 

EDHO ne zaman başlıyor? Sorusuna verilecek cevap için dizi yetkililerinden ya da setinden herhangi bir açıklama yapılmadı. Bu sebepten dolayı "şu tarihte başlayacak" diyemiyoruz. Fakat Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın geçmiş sezonlarının başlangıç tarihlerine göz attığımızda bu ay sonuna kadar kesinlikle başlayacağını söyleyebiliriz. Geçmiş sezonlarda EDHO ne zaman başlamış?

  • 1. sezon - 40 bölüm - 8 Eylül 2015 başlangıç
  • 2. sezon - 31 bölüm - 4 Ekim 2016 başlangıç
  • 3. sezon - 37 bölüm - 19 Eylül 2017 başlangıç
  • 4. sezon - 31 bölüm - 25 Eylül 2018 başlangıç

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 5.Sezon Fragmanı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 5.sezon fragmanı yayınlandı gibi birçok başlık bulunsa da, henüz yayınlanmadığını belirtebiliriz. Birkaç gün önce ATV yeni sezon tanıtım reklamı esnasında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncuları da bu reklamda bulundu. Yeni sezon fragmanı yayınlandığı gibi bu haberimizden erişim sağlayabilirsiniz.

Yeni Oyuncular Katıldı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 5.sezon kadrosuna yeni isimler dahil oldu. Selda Alkor, Naz Elmas ve Burak Sergen gibi usta isimlerin yanı sıra Kutay Senger ile Ufuk Tevge ikilisini de dizi de göreceğiz. Bu 2 isim Burak Sergen'in oğulları rolünü oynayacak. 

Yorumlar (0)
25°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi?
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi?
Namaz Vakti 17 Eylül 2019
İmsak 04:59
Güneş 06:24
Öğle 12:48
İkindi 16:18
Akşam 19:03
Yatsı 20:22
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 12
2. Çaykur Rizespor 4 8
3. Fenerbahçe 4 7
4. Denizlispor 4 7
5. Galatasaray 4 7
6. Gazişehir 4 7
7. Malatyaspor 4 6
8. Trabzonspor 4 6
9. Konyaspor 4 6
10. Sivasspor 4 5
11. Antalyaspor 4 5
12. Ankaragücü 4 5
13. Beşiktaş 4 4
14. Başakşehir 4 4
15. Kayserispor 4 2
16. Göztepe 4 2
17. Gençlerbirliği 4 1
18. Kasımpaşa 4 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 9
2. Bursaspor 4 9
3. Hatayspor 4 8
4. Fatih Karagümrük 4 8
5. Keçiörengücü 4 8
6. Altay 4 7
7. Akhisar Bld.Spor 4 7
8. Adana Demirspor 4 6
9. Balıkesirspor 4 6
10. İstanbulspor 4 5
11. Adanaspor 4 5
12. Altınordu 4 4
13. Erzurum BB 4 4
14. Osmanlıspor 4 4
15. Menemen Belediyespor 4 4
16. Boluspor 4 1
17. Giresunspor 4 1
18. Eskişehirspor 4 -5
Takımlar O P
1. Liverpool 5 15
2. Man City 5 10
3. Tottenham 5 8
4. M. United 5 8
5. Leicester City 5 8
6. Chelsea 5 8
7. Arsenal 5 8
8. West Ham 5 8
9. Bournemouth 5 7
10. Southampton 5 7
11. Everton 5 7
12. Crystal Palace 5 7
13. Norwich City 5 6
14. Burnley 5 5
15. Sheffield United 5 5
16. Brighton 5 5
17. Aston Villa 5 4
18. Newcastle 5 4
19. Wolverhampton 5 3
20. Watford 5 2
Takımlar O P
1. Sevilla 4 10
2. Atletico Madrid 4 9
3. Real Madrid 4 8
4. Athletic Bilbao 4 8
5. Barcelona 4 7
6. Granada 4 7
7. Real Sociedad 4 7
8. Levante 4 6
9. Osasuna 4 6
10. Villarreal 4 5
11. Deportivo Alaves 4 5
12. Real Valladolid 4 5
13. Valencia 4 4
14. Mallorca 4 4
15. Real Betis 4 4
16. Celta de Vigo 4 4
17. Espanyol 4 4
18. Getafe 4 3
19. Eibar 4 1
20. Leganés 4 0

Gelişmelerden Haberdar Olun

@