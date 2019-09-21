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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Yeni Sezon Başlıyor! Fragman Yayınlandı, Tarih Belli Oldu...

ATV ekranlarının en çok izlenen dizisi olarak öne çıkan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonu oldukça merak ediliyordu. Hayranları sevindirecek haber bugün geldi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon, 24 Eylül akşamı saat 20.00'de ATV ekranlarında yayınlanacak.

Magazin 21.09.2019, 16:55 Billdrt
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Oktay Kaynarca, Tarık Ünlüoğlu, Ozan Akbaba gibi oldukça ünlü isimlerin başrol oyuncusu olduğu ve Türk dizi tarihinin en kaliteli yapımları arasına girmeyi başaran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon haftalardır en çok araştırılan konulardan birisiydi. Bugün gelen haberle birlikte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyenleri oldukça sevindi. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda da ailenin gücü, planlanan oyunlar ve her zaman olduğu gibi üst seviye aksiyon eksik olmuyor. İzleyicileri bekleyen en önemli sürpriz ise Hızır Çakırbeyli'nin aşık olması olacak.

3 Büyük Transfer Yapıldı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz yeni sezon için 3 büyük isimle anlaşıldı. Yeşilçam'ın en efsane isimlerinden birisi olan Selda Alkor başta olmak üzere güzel oyuncu Naz elmas ve Burak Sergen artık EDHO kadrosunda yer alacak.

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