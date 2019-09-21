Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Yeni Sezon Başlıyor! Fragman Yayınlandı, Tarih Belli Oldu...

Oktay Kaynarca, Tarık Ünlüoğlu, Ozan Akbaba gibi oldukça ünlü isimlerin başrol oyuncusu olduğu ve Türk dizi tarihinin en kaliteli yapımları arasına girmeyi başaran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon haftalardır en çok araştırılan konulardan birisiydi. Bugün gelen haberle birlikte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz izleyenleri oldukça sevindi. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon...

3 Büyük Transfer Yapıldı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda da ailenin gücü, planlanan oyunlar ve her zaman olduğu gibi üst seviye aksiyon eksik olmuyor. İzleyicileri bekleyen en önemli sürpriz ise Hızır Çakırbeyli'nin aşık olması olacak.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz yeni sezon için 3 büyük isimle anlaşıldı. Yeşilçam'ın en efsane isimlerinden birisi olan Selda Alkor başta olmak üzere güzel oyuncu Naz elmas ve Burak Sergen artık EDHO kadrosunda yer alacak.