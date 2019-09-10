Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Yeni Sezon Fragmanı!

Aradan uzun bir zaman geçmesine rağmen kemik izleyici kitlesi oluşturmayı başararak tüm beklentileri 4 sezon boyunca herhangi bir sorun / şikayet olmadan karşılamayı başaran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 4.sezon finaliyle birlikte izleyenlere nefes kesen anlar yaşatmıştı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finalinde; Hızır, kardeşlerinin akan kanına karşılık kan alma arzusuyla ant içen Selcan'ın sıktığı kurşunun hedefi olmuştu. Fakat herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı ve Hızır başarıyla bu saldırdan sağ çıktı.

Bunun yanı sıra Hızır'ın büyük bir ustalıkla uygulamakta olduğu planla birlikte hem Zeki'nin hem de Tahsin'in yaşamını sonlandırmasının ardından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 5.sezon fragmanı ve ne zaman başlayacağı oldukça büyük merak konusu oldu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a Yeni İsimler Katıldı

ATV ekranlarının nefes kesen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdr Olmaz, oyuncu kadrosuna yeni isimler kattı. Bu kapsamda Burak Sergen, Naz Elmas ve Selda Akol artık Eşkıya Dünyaya Hükümdar olmaz dizisiyle birlikte izleyenlerin karşısında olacak.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 5.Sezon Fragmanı

Onur Tan'ın yönettiği, her Salı akşamı büyük bir heyecan, gerilim ve aksiyon yaratan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 5.sezon için izleyenler oldukça sabırsız. Sezonun başında oyuncu kadrosuna giren birbirinden başarılı ve etkili oyunculuğu bulunan isimlerle beraber hikaye oldukça zenginleşiyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 5.sezonun yayın tarihi Eylül ayının sonları olarak belirlendi. Bu kapsamda 20 gün içerisinde fragman yayınlanarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 5.sezonun başlayacağını söyleyebiliriz.