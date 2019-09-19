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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a Flaş Transfer! Son Günler..

Birkaç hafta sonra yeni sezonu yayınlanacak olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezonuna bir isim daha katıldı. Gelen transferle birlikte izleyenler daha çok heyecanlandı.

Magazin 18.09.2019, 09:14 19.09.2019, 12:05 Billdrt
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a Flaş Transfer! Son Günler..
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Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba ve Yunus Emre Yıldırımer'in başrol oyuncusu olarak yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın başlamasına sayılı günler kaldı. Yeni sezon başlamadan önce çok sayıda transfer yaparak oyuncu kadrosunu genişleten Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan yeni transfer haberi geldi. 

Avlu dizisinde ünlenen Oğuz'un gençliğine hayat veren Erdem Şanlı'da Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da rol alacak isimlerden birisi oldu. 

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#Yunus Emre Yıldırımer #magazin #Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz #Ozan Akbaba #Oktay Kaynarca
Yorumlar (1)
Tuğra TÜRK 1 gün önce
Esselamun Aleyküm kardeşler öncelikle şunu belirteyim ki edho en az kurtlar vadisi kadar uzamalı gürkan uygun dizi ye katılma lı yaşar geri dönmeli vesselam
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