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Ezgi Sertel Bebeğini Düşürdü! Reklam Arasında...

İkiz bebeklerine hamile olan ünlü sunucu Ezgi Sertel çok eden bir itirafta bulundu. Katıldığı bir canlı yayında 2018 yılı içerisinde reklam esnasında 7 haftalık bebeğini düşürdüğünü anlattı.

Magazin 09.09.2019, 12:42 Billdrt
Ezgi Sertel Bebeğini Düşürdü! Reklam Arasında...

Ünlü Oyuncu Ozan Çobanoğlu ile oldukça güzel bir evliliği olan güzel sunucu Ezgi ertel, Kanal D ekranlarında seyircilerin karşısına gelen Gülşen'lem 2. sayfa isimli programa konuk olarak katılım gerçekleştirdi ve şok eden bir itirafta bulundu. 4 aydır ikiz bebeklerine hamile olan Sertel, 2018 yılında ve daha öncesinde toplam 2 kez düşük yaptığını söyledi.

Canlı yayında hamileliğiyle ilgili konular açılan Ezgi Sertel, 2018 yılında program sunduğu esnada reklam arasında 7 haftalık bebeğini düşürdüğünü açıkladı. İlk bebeğini kalbi durduğu için, ikinci bebeğini ise bu reklam arasında düşürdüğünü açıklayan Sertel, her şeyin yolunda gittiğini ve bir sıkıntı olmadığı halde birden bire ağrı girdiğini bir anda bebeğinin düştüğünü ifade etti.

Ağlayamadığını, hiçbir tepki veremediğini; hatta etrafındaki insanları dahi kendisinin yatıştırdığını anlatan Sertel, kimsenin ne olduğunu anlayamadığını belirterek, canlı yayının tekrar başladığını ve konukların kendi arasında sürdürdüğünü, ardından ise kendisinden geri dönüş yaparak programın kapanma konuşmasını yaparak hastaneye gittiğini dile getirdi.

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