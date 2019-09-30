Son Dakika
Üsküdar Üniversitesi'nden akademisyenlere önemli fırsat
Başkan Altınok'tan Cemevi için arsa tahsisi
Faiz indirimi sonrası konut kredisi başvuruları yüzde 300 arttı
Kamu bankaları konut kredilerini yapılandıracak
İçişleri Bakanlığı sözleşmeli bilişim personeli alacak
GÜNDEM ÖZETİ / 30 Eylül 2019

Fahriye Evcen Kilolu Diyenleri Verdiği Aşk Pozuyla Şaşırttı!

Burak Özçivit ile örnek bir aşk yaşayan Fahriye Evcen, eşiyle birlikte oldukça romantik bir karesini sosyal medya hesabı üzerinden yayınlayarak kilolu diyenlere de güzelliğiyle ders vermiş oldu. Paylaşım notuna ise "Aşk"yazdı.

Magazin 30.09.2019, 12:04 30.09.2019, 12:12 Billdrt
Fahriye Evcen Kilolu Diyenleri Verdiği Aşk Pozuyla Şaşırttı!
banner63

Ünlü oyuncu Fahriye Evcen ve yine kendisi gibi oyuncu olan eşi Burak Özçivit, Nisan ayının 2.haftasında bebeklerini kucaklarına almışlardı. Oldukça mutlu ve örnek bir aşk yaşayan çift, aşk pozlarını sosyal medya hesaplarından takipçilerine iletiyor. 

Evcen, eşi Burak Özçivit ile romantik pozunu sosyal medya hesabından "aşk" notu ekleyerek paylaştı. Çiftin paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı. 

Çift, birkaç ay önce birlikte tatile çıkmıştı. 2 aylık Bodrum tatilinden dönen çift, İstanbul Havalimanı'nda görüntülenmişti. İkili, aldıkları kilolarla uzun süre gündemde kalmıştı ve çok fazla yorum yapılmıştı. 

Evcen hakarete varan yorumlara karşı sosyal medya hesabı üzerinden "her anne, her kadın çok güzeldir" açıklaması yapmıştı. 

#burak özçivit #magazin #Fahriye Evcen
Yorumlar (0)
22°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 30 Eylül 2019
İmsak 05:14
Güneş 06:37
Öğle 12:44
İkindi 16:02
Akşam 18:40
Yatsı 19:58
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 6 11
3. Gazişehir 5 10
4. Trabzonspor 6 9
5. Sivasspor 6 9
6. Konyaspor 6 9
7. Galatasaray 6 9
8. Başakşehir 6 8
9. Denizlispor 6 8
10. Antalyaspor 6 8
11. Ankaragücü 6 8
12. Çaykur Rizespor 6 8
13. Malatyaspor 6 7
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 5 5
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Bursaspor 6 12
3. Ümraniye 6 11
4. Hatayspor 6 11
5. Balıkesirspor 6 10
6. Keçiörengücü 6 10
7. Osmanlıspor 6 10
8. Adana Demirspor 5 9
9. Fatih Karagümrük 6 9
10. İstanbulspor 6 9
11. Altay 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 6 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. West Ham 7 12
5. Tottenham 7 11
6. Chelsea 7 11
7. Bournemouth 7 11
8. Arsenal 6 11
9. Crystal Palace 7 11
10. Burnley 7 9
11. M. United 6 8
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Valencia 7 9
10. Real Valladolid 7 9
11. Eibar 7 8
12. Levante 7 8
13. Osasuna 7 8
14. Deportivo Alaves 7 8
15. Real Betis 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 7 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@