Fahriye Evcen Kilolu Diyenleri Verdiği Aşk Pozuyla Şaşırttı!
Burak Özçivit ile örnek bir aşk yaşayan Fahriye Evcen, eşiyle birlikte oldukça romantik bir karesini sosyal medya hesabı üzerinden yayınlayarak kilolu diyenlere de güzelliğiyle ders vermiş oldu. Paylaşım notuna ise "Aşk"yazdı.
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen ve yine kendisi gibi oyuncu olan eşi Burak Özçivit, Nisan ayının 2.haftasında bebeklerini kucaklarına almışlardı. Oldukça mutlu ve örnek bir aşk yaşayan çift, aşk pozlarını sosyal medya hesaplarından takipçilerine iletiyor.
Evcen, eşi Burak Özçivit ile romantik pozunu sosyal medya hesabından "aşk" notu ekleyerek paylaştı. Çiftin paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.
Çift, birkaç ay önce birlikte tatile çıkmıştı. 2 aylık Bodrum tatilinden dönen çift, İstanbul Havalimanı'nda görüntülenmişti. İkili, aldıkları kilolarla uzun süre gündemde kalmıştı ve çok fazla yorum yapılmıştı.
Evcen hakarete varan yorumlara karşı sosyal medya hesabı üzerinden "her anne, her kadın çok güzeldir" açıklaması yapmıştı.
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