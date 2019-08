Fantastik Canavarlar filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir?

J. K. Rowling'in aynı adlı kitabından esinlenilerek çekilen fantezi drama türündeki ABD-Birleşik Krallık filmi. Harry Potter film serisi ile bağlantılı olan ve David Yates tarafından yönetilen filmin senaryosu Rowling tarafından yazıldı.

Bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanan Fantastik Canavarlar filmi şimdiden internette sıkça arananlar arasına girdi. Peki Fantastik Canavarlar filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir? Nerede çekildi? Kaç yılında çekildi? sorularını bizde araştırıp haberimizde yer verdik. İşte tüm detaylar...

Fantastik Canavarlar filminin konusu nedir? Oyuncuları kimdir? Nerede çekildi? Kaç yılında çekildi? soruları arama motorlarında araştırılan konular arasında yer aldı. Bizde sizler için tüm merak edilenleri araştırdık. İşte tüm merak edilenler...Fantastik Canavarlar Nelerdir, Nerede Bulunurlar?

Fantastik Canavarlar filminin konusu

Büyü-hayvanbilimci Newt Scamander (Eddie Redmayne) 1926 yılında, uzun süredir emek verdiği, dünyanın her yerinden farklı özellikleri olan büyülü canavarları bularak bunları çantasına toplayıp varlıklarını kanıtlamıştır. New York'a yaptığı kısa süreli ziyaret esnasında yanlışlıkla başka birinin çantasını alır ve bu çok güçlü canavarlardan bazıları serbest kalır.

Newt burada kalarak canavarları yakalamak, cadı ve büyücüleri öldüren güçlerle savaşmak durumunda kalacaktır.Filmde J.K. Rowling'in dünyaca ünlü karakteri Harry Potter'ı da etkileyen Fantastic Beasts and Where to Find Them kitabının yazarı Newt Scamander'ın yaşadığı maceralar, Harry Potter'dan 70 yıl önceki olaylar anlatılıyor. Rowling'in yazdığı orijinal kitap, 2001 yılında satışa çıkmıştı.

Fantastik Canavarlar filminin oyuncuları kimdir?

Filmin oyuncu kadrosu şöyle; Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol