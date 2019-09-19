Fatih Bulut'a 1 Milyon TL'lik Dava Açıldı!

Çok Sevdim Yalan Oldu isimli şarkısıyla dünya listelerine girmeyi başaran Fatih Bulut ile menajerlik sözleşmesi bulunduğunu ifade eden Mehmet Adıgüzel arasında gerginlik meydana geldi. Adıgüzel, şarkıcının sözleşmeye aykırı bir şekilde farklı bir menajerle anlaştığını ileri sürdü. Aynı zamanda söz yazarı olduğunu da ifade eden Adıgüzel, kendisine ait eserleri herhangi bir izin kullanmadığından dolayı şarkıcıya avukatı aracılığıyla toplam 1 milyon TL dava açtı.