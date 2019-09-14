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Fatma Girik Hastaneye Kaldırıldı! 4 Hafta...
Yeşilçam'ın en bilindik isimleri arasında yer alan usta oyuncu Fatma Girik'in Ankara'da hastaneye kaldırıldığı bilgisine ulaşıldı. Yürüme problemi yaşayan usta oyuncunun 4 hafta boyunca tedavi göreceği belirtildi.
Yeşilçam'ın usta oyuncuları arasında yer alan 76 yaşına ulaşan Fatma Girik, Ankara'daki özel bir hastanede tedavi altına alındı. 10 gün önce diş tedavisi olma amacıyla gittiği İstanbul'dan Ankara'ya geçiş yapan Girik, burada doktoruna muayene oldu.
Yürüme güçlüğü çektiği öğrenilen Girik, doktorunun verdiği tavsiyeyle birlikte 4 hafta boyunca tedavi edilmek üzere hastaneye yatırıldı. 4 hafta boyunca fizik tedavi görecek ünlü oyuncun farklı bir rahatsızlığı bulunmadığı ve sağlık durumunun gayet iyi olduğu bilgisine ulaşıldı.
Girik, sürekli yere düşmesi sebebiyle 2018 yılı Şubat ayında beyin ameliyatı ve 2016 yılında kalça kemiği ameliyatı olmuş, her düştüğünde sevenlerini üzmüştü.
Fatma Ayşe Gülben 30 dakika önce
güzel gözlüm seni Allah korusun sağlığına çabuk kavuş duacıyım
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