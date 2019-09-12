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Gelin Adayı Hanife Durdurulamıyor!

Evlilik programlarıyla adını duyuran ve ardından türbanını çıkararak açılan Hanife Gürdal, bikinili pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Magazin 12.09.2019, 10:53 12.09.2019, 10:58 Billdrt
Gelin Adayı Hanife Durdurulamıyor!
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Uzun süre boyunca izdivaç programlarıyla adını duyuran ve ardından başörtüsünü çıkararak büyük tepkilerin hedefi olan Hanife Gürdal, birkaç gün önce bikinili fotoğrafını paylaştı ve herkesi şok etti. Gelen eleştirilere aldırış etmeden yaşantısına ve paylaşımlarına devam eden Haife, bir bikinili poz daha paylaştı.

Açıklaması Şaşırttı

Bikinili fotoğrafları sebebiyle oldukça yüksek eleştirilerin hedefi olan Hanife Gürdal, dün yeni bir bikinili poz paylaştı ve kendisine kötü yorum yapıp sürekli eleştirilenlerle ilgili olarak gönderme yaptı. Hanife, arkası dönük bir şekilde verdiği bikinili pozla ilgili olarak açıklama kısmına "Tenhada yaptıklarınızı toplumda kınamayın" yazdı.

Eleştiri Yağmuruna Tutuldu

Başörtüsünü açmasıyla birlikte ardı ardında bikinili ve açık fotoğraf paylaşan Hanife Gürdal'ın bir takipçisi ise "Neyi kanıtlamaya çalıştığını anlayamadım" diyerek eleştirdi. 

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