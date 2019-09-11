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Gelin Adayı Hanife Instagram'ı Salladı!

Katıldığı evlilik programıyla adını duyuran Hanife Gürdal, başörtüsünü çıkararak gündem olmuştu. Paylaştığı bikinili poz ve yaptığı açıklamayla sosyal medyayı salladı.

Magazin 11.09.2019, 10:32 11.09.2019, 10:37 Billdrt
Gelin Adayı Hanife Instagram'ı Salladı!

İzdivaç programında sergilediği tavırlarla çok sayıda kişinin takip ettiği, ardından başötüsünü çıkararak gündeme gelen Hanife Gürdal, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bikinili pozuyla takipçilerini şok etti.

"Beyinlerini Kullanmıyorlar"

Instagram hesabı üzerinden bikinili fotoğraf paylaşımı yapan Hanife Gürdal, sitemli bir şekilde yaptığı açıklamayla ağızları açık bıraktı. Fotoğrafı iyice yakınlaştırmalarını söyleyen Gürdal, bikini giydiğini ve bir de bu rezillik yetmezmiş gibi bir de poz verdiğini söyleyerek, "bakın bakalım g.. m..e falan görebilecek misiniz ?" yazdı. Başka malzemesi kalmadığından dolayı organlarını kullanır olduğunu, kendisine yazık olduğunu da söyleyen Hanife, herkesin böyle dediğini fakat bu kişilerin beyinlerini kullanmadığını anlattı.

Gelin Adayı Hanife'nin takipçileri fotoğrafı yorum yağmuruna tuttu. Çok sayıda kişi Hanife'nin fotoğrafını beğenirken, bazı takipçileri ise eleştiri yağmuruna tuttu. Gelin adayının bir takipçisi ise fotoğraf altına "Kapalıyken birden bire bu noktaya gelecek kadar açılmanın, açılınca da bunu göze sokmanın oldukça gereksiz olduğunu söyleyerek çok sayıda beğeni oldu. 

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