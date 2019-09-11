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Gelin Adayı Hanife Instagram'ı Salladı!
Katıldığı evlilik programıyla adını duyuran Hanife Gürdal, başörtüsünü çıkararak gündem olmuştu. Paylaştığı bikinili poz ve yaptığı açıklamayla sosyal medyayı salladı.
İzdivaç programında sergilediği tavırlarla çok sayıda kişinin takip ettiği, ardından başötüsünü çıkararak gündeme gelen Hanife Gürdal, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı bikinili pozuyla takipçilerini şok etti.
"Beyinlerini Kullanmıyorlar"
Gelin Adayı Hanife'nin takipçileri fotoğrafı yorum yağmuruna tuttu. Çok sayıda kişi Hanife'nin fotoğrafını beğenirken, bazı takipçileri ise eleştiri yağmuruna tuttu. Gelin adayının bir takipçisi ise fotoğraf altına "Kapalıyken birden bire bu noktaya gelecek kadar açılmanın, açılınca da bunu göze sokmanın oldukça gereksiz olduğunu söyleyerek çok sayıda beğeni oldu.
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