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Gelin Adayı Hanife Mini Eteğiyle Dans Etti, Sosyal Medya Yıkıldı!
Katıldığı evlilik programlarıyla ünlenen ve başörtüsünü çıkararak radikal bir karar altına imza atıp magazin gündemine bomba gibi düşen Gelin Adayı Hanife olarak tanınan Hanife Gürdal, mini elbiseyle dans ettiği anları takipçileriyle paylaşarak sosyal medyayı salladı.
Katıldığı evlilik programlarında sergilediği tavırlarla birlikte çok geniş hayran kitlesine ulaşmayı başaran Hanife Gürdal, mini eteğiyle dans ettiği anları sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerine ulaştırdı.
"Kahvenin Hanife Tonu"
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