Gelin Adayı Hanife Mini Eteğiyle Dans Etti, Sosyal Medya Yıkıldı!

Katıldığı evlilik programlarında sergilediği tavırlarla birlikte çok geniş hayran kitlesine ulaşmayı başaran Hanife Gürdal, mini eteğiyle dans ettiği anları sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerine ulaştırdı.

"Kahvenin Hanife Tonu"

Instagram hesabı üzerinden paylaşım yapan Gürdal, mini eteğiyle dans ettiği videonun not bölümüne "Kahvenin Hanife Tonu" yazdı. Hanife'nin yapmış olduğu paylaşım saatler içinde çok sayıda kişi tarafından izlendi, beğenildi ve yorumlandı.