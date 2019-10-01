Gelin Adayı Hanife'nin Fotoğrafındaki İç Çamaşırı Detayı Takipçilerinden Büyük Tepki Topladı!

Uzunca süre izdivaç programlarında kendini gösteren ve ardından başörtüsünü çıkararak gündeme gelen gelin adayı Hanife, birkaç gün önce paylaştığı fotoğrafla Instagram'ı salladı ve takipçilerinden büyük tepki topladı. "Çünkü çiçek olmak bunu gerektirir" açıklamasıyla paylaştığı fotoğrafındaki sütyen detayı büyük tepki topladı. "Ne biçim insansın" "gittikçe saçmalıyorsun" gibi binlerce yorum yapıldı.

Haife'nin fotoğrafına yorum olarak "yakında alkole de başlar bu" "para için ne hale geldi" "bir koca bulamadın" gibi yorumlar da sık sık yapıldı.

Hanife bikinili fotoğraf atarak birkaç hafta önce tüm Instagram'ın gündemindeydi ve oldukça kınanmıştı. Buna karşılık "tenhada yaptıklarınızı, toplumda kınamayın" notu paylaştı ve kendini eleştirenlere böyle cevap verdi.