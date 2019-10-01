Son Dakika
Şampiyon Mamak Belediye, galibiyetle başladı
Türk Eğitim Vakfı'nda Safiye Ayla'ya vefa...
Kayıp ortaokul öğrencisi bulundu
Manchester United evinde Arsenal ile yenişemedi
17. Dünya Atletizm Şampiyonası: Kenyalı Beatrice Chepkoech altın aldı
“Suriye'de hiçbir terörist unsura yer yok“

Gelin Adayı Hanife'nin Fotoğrafındaki İç Çamaşırı Detayı Takipçilerinden Büyük Tepki Topladı!

Evlilik programlarıyla adını duyuran ve ardından başörtüsünü çıkararak yeni bir hayata başladığını açıklayan Hanife Gürdal, Instagram'da oldukça cesur pozlar paylaşıyor. Bu pozlarına bir yenisini daha ekleyen Hanife, fotoğraftaki iç çamaşırı detayıyla takipçilerinden büyük tepki topladı.

Magazin 01.10.2019, 09:08 01.10.2019, 09:33 Billdrt
Gelin Adayı Hanife'nin Fotoğrafındaki İç Çamaşırı Detayı Takipçilerinden Büyük Tepki Topladı!
banner63

Uzunca süre izdivaç programlarında kendini gösteren ve ardından başörtüsünü çıkararak gündeme gelen gelin adayı Hanife, birkaç gün önce paylaştığı fotoğrafla Instagram'ı salladı ve takipçilerinden büyük tepki topladı. "Çünkü çiçek olmak bunu gerektirir" açıklamasıyla paylaştığı fotoğrafındaki sütyen detayı büyük tepki topladı. "Ne biçim insansın" "gittikçe saçmalıyorsun" gibi binlerce yorum yapıldı.

Haife'nin fotoğrafına yorum olarak "yakında alkole de başlar bu" "para için ne hale geldi" "bir koca bulamadın" gibi yorumlar da sık sık yapıldı. 

Hanife bikinili fotoğraf atarak birkaç hafta önce tüm Instagram'ın gündemindeydi ve oldukça kınanmıştı. Buna karşılık "tenhada yaptıklarınızı, toplumda kınamayın" notu paylaştı ve kendini eleştirenlere böyle cevap verdi. 

İşte o fotoğraf:

#magazin #hanife
Yorumlar (0)
14°
açık
Günün Anketi Tümü
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Ankara'nın en iyi çalışan belediye başkanları sizce hangisi? OY KULLAN.....
Namaz Vakti 01 Ekim 2019
İmsak 05:15
Güneş 06:38
Öğle 12:43
İkindi 16:01
Akşam 18:38
Yatsı 19:56
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 6 14
2. Fenerbahçe 6 11
3. Gazişehir 6 11
4. Trabzonspor 6 9
5. Sivasspor 6 9
6. Konyaspor 6 9
7. Galatasaray 6 9
8. Başakşehir 6 8
9. Denizlispor 6 8
10. Antalyaspor 6 8
11. Ankaragücü 6 8
12. Çaykur Rizespor 6 8
13. Malatyaspor 6 7
14. Kasımpaşa 6 7
15. Göztepe 6 6
16. Beşiktaş 6 5
17. Kayserispor 6 3
18. Gençlerbirliği 6 2
Takımlar O P
1. Akhisar Bld.Spor 6 13
2. Bursaspor 6 12
3. Ümraniye 6 11
4. Hatayspor 6 11
5. Adana Demirspor 6 10
6. Balıkesirspor 6 10
7. Keçiörengücü 6 10
8. Osmanlıspor 6 10
9. Fatih Karagümrük 6 9
10. İstanbulspor 6 9
11. Altay 6 9
12. Erzurum BB 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Altınordu 6 5
15. Menemen Belediyespor 6 4
16. Boluspor 6 2
17. Giresunspor 6 2
18. Eskişehirspor 6 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 7 21
2. Man City 7 16
3. Leicester City 7 14
4. Arsenal 7 12
5. West Ham 7 12
6. Tottenham 7 11
7. Chelsea 7 11
8. Bournemouth 7 11
9. Crystal Palace 7 11
10. M. United 7 9
11. Burnley 7 9
12. Sheffield United 7 8
13. Wolverhampton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Everton 7 7
16. Brighton 7 6
17. Norwich City 7 6
18. Aston Villa 7 5
19. Newcastle 7 5
20. Watford 7 2
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 15
2. Granada 7 14
3. Atletico Madrid 7 14
4. Barcelona 7 13
5. Real Sociedad 7 13
6. Sevilla 7 13
7. Athletic Bilbao 7 12
8. Villarreal 7 11
9. Valencia 7 9
10. Real Valladolid 7 9
11. Eibar 7 8
12. Levante 7 8
13. Osasuna 7 8
14. Deportivo Alaves 7 8
15. Real Betis 7 8
16. Getafe 7 7
17. Celta de Vigo 7 6
18. Espanyol 7 5
19. Mallorca 7 4
20. Leganés 7 2

Gelişmelerden Haberdar Olun

@