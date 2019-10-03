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Gelin Adayı Hanife'nin Foyası Ortaya Çıktı: Mini Elbiseli Poz Paylaşmıştı!
Katıldığı evlilik programlarıyla ünlü olan ve ardından başörtüsünü çıkararak bikinili fotoğraflar atıp gündeme gelen Hanife Gürdal, paylaştığı mini etekli pozuyla takipçilerinden tepki toplamıştı. Hanife'nin foyası ortaya çıktı...
Bir döneme büyük damga vuran ve milyonlarca kişiyi ekrana kilitleyen evlilik programlarıyla ün kazanan Hanife Gürdal, birkaç ay önce başörtüsünü çıkarma kararı aldı. Başını açtıktan sonra yaptığı her paylaşımla gündeme gelmeyi başaran Gürdal, en son cesur mini elbiseli pozuyla gündeme geldi.
Foyası Ortaya Çıktı
Pembe çiçekli mini elbiseyle kamera karşısına geçen Hanife'nin bir bacağını photoshop uygulaması kullanarak incelttiği görüldü. Gürdal'daki bu değişimi farkeden bir takipçisi ise "Shop yapıyorsun bari adam gibi yap bir bacağın dolma gibi biri de çubuk kraker gibi." yorumu yaptı.
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