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Gelinim Mutfakta yarışmasından tarihe geçecek gaf

Ulusal bir kanalda yayımlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışma programının sunucusu Fatih ÜREK, 23 Ağustos tarihinde yayımlanan 335. bölümünde tarihe geçecek bir gafa imza attı.

Magazin 26.08.2019, 09:20 26.08.2019, 09:29 Tuğçe Hanım
Gelinim Mutfakta yarışmasından tarihe geçecek gaf
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İSTANBUL – ABDULLAH KOÇOĞLU – Ulusal bir kanalda yayımlanan Gelinim Mutfakta adlı yarışma programının sunucusu Fatih ÜREK, 23 Ağustos tarihinde yayımlanan 335. bölümünde tarihe geçecek bir gafa imza attı.

Gelinler ve kaynanalar arasındaki hakarete varan tartışmalar sayesinde reyting yaptığı bilinen ‘Gelinim Mutfakta’ isimli yarışma programının sunucusu Fatih ÜREK, 23 Ağustos Cuma günü yayımlanan yarışmanın 335. Bölümündeki final gününde tarihe geçecek bir gafa imza attı.

Fatih Ürek: “Çocuklar, ekranlarınızın başından sakın ayrılmayın!”

Ürek, zaman zaman Türk aile yapısına aykırı cümleler ve davranışlar da içeren ‘Gelinim Mutfakta’ isimli yarışma programının başlangıç konuşmasında, Çocuklar, ekranlarınızın başından sakın ayrılmayın!” ifadesine yer vererek çocukları, zaman zaman onlar için uygun olmayan zararlı içerik de barındıran programı izlemeye davet ve teşvik etti.

Kimi sivil toplum kuruluşları tarafından yetişkinler için bile sakıncalı olduğu tartışılan Gelinim Mutfakta isimli programa, sunucusu tarafından çocukların özellikle davet edilmesi sosyal medyada tepki çekti.

Gelinim Mutfakta isimli yarışmada Hatice Karabulut, Hüsniye Karabulut, Gülcan Ekinci, Besime Ekinci, Ezgi Yıldırım, Reyhan Yıldırım, Hülya Bütün, Zeynep Bütün isimli yarışmacılar altın bilezik ve çeyrek altın için kıyasıya mücadele veriyor.

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