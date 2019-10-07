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Gizem Karaca Derin Dekolteli Pozuyla Binlerce Beğeni Aldı!
Ekranlardan uzun süredir uzak kalan ve hayranları tarafından oldukça özlendiği sık sık belirtilen güzel oyuncu Gizem Karaca, gümüş renkli derin dekolteli elbisesiyle binlerce beğeni aldı.
Güzel oyuncu Gizem Karaca, paylaştığı derin dekolteli elbisesiyle takipçilerinin beğenisini kazandı. Güzel oyuncunun Instagram hesabından yaptığı paylaşım kısa süre içerisinde binlerce beğeni alarak Instagram gündemine bomba gibi oturdu.
2.2 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncunun fotoğrafına çok sayıda yorum geldi. Yabancı takipçilerinden birkaç tanesi ingilizce bir şekilde "kutsal" anlamına gelen yorumlar yaparken, Türk takipçilerinin büyük bölümü ise elbiseyi beğenmediklerini fakat Gizem Karacan'ın güzelliğiyle elbiseyi güzelleştirdiğini söylediler.
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