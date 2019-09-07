Gökçe Bahadır Makyajsız Haliyle Büyük Beğeni Topladı!

Gökçe Bahadır, Instagram üzerinde "günaydın" notuyla paylaştığı 0 makyaj fotoğrafıyla yüzbinlerce kişinin beğenisini topladı. Makyajsız halinin, makyaj yaptığı halinden kat kat daha güzel olduğunu belirten takipçileri ünlü isme övgüler yağdırdı.

Çimler üzerinde uzanarak poz veren Gökçe Bahadır'ın makyajsız hali ilk kez böyle görülüyor. Hayranları büyük şaşkınlık içerisinde.