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Erdoğan: "Şovdan başka bir işe yaradıklarını görmediğimiz muhalefet belediyelerinin bıraktığı boşlukları kurumlarımız, imkanlarımızla biz kapatacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Geçtiğimiz ağustos ayındaki kur saldırısının ardından başlattığımız dengelenme süreci başarıyla sürüyor. Şimdi yeniden büyümeyi güçlendirme aşamasına geçiyoruz."
Erdoğan: "Perşembe günü Para Piyasası Kurulu toplanıyor, inanıyorum ki faiz daha da düşecek. Faiz düştükçe enflasyon da düşecektir, bunu göreceksiniz"
Erdoğan: "Tüm gücümüzle ekmeklerinin peşindeki işçilerin de evlatlarına kavuşmaktan başka gayeleri olmayan anaların da yanlarında olacağız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Diyarbakır'da analar, evlatlarını bölücü örgütün elinden kurtarmak için destansı bir mücadele veriyor."
Gökçe Bahadır Makyajsız Haliyle Büyük Beğeni Topladı!
Ünlüler arasında hızla yayılan makyajsız fotoğraf akımı devam ediyor. Bu kez Gökçe Bahadır karşımıza çıkıyor.
Gökçe Bahadır, Instagram üzerinde "günaydın" notuyla paylaştığı 0 makyaj fotoğrafıyla yüzbinlerce kişinin beğenisini topladı. Makyajsız halinin, makyaj yaptığı halinden kat kat daha güzel olduğunu belirten takipçileri ünlü isme övgüler yağdırdı.
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