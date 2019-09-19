Göksel Mayolu Pozuyla Instagram'ı Salladı!

Sosyal medyayı en aktif kullanan ünlüler arasındaki 46 yaşındaki ünlü şarkıcı Göksel, yaz bitene kadar deniz ve havuzun doyasıya tadını yaşadı. Paylaşım yaptığı leopar desenli fotoğrafıyla binlerce beğeni ve yorum alan Göksel aynı zamanda oldukça büyük tepkiler de aldı. Bunun üzerine fotoğrafını yoruma kapattı.

İşte o Fotoğraf:

"Günaydın ben Jane" notuyla paylaştığı leopar desenli mayolu pozu, takipçileri tarafından "abarttın iyice" "derdin ne" gibi onlarca yoruma maruz kalınca Göksel yorumlara kapatmayı tercih etti.