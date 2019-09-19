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Göksel Mayolu Pozuyla Instagram'ı Salladı!

Milyonlarca kişinin hayranı olduğu Göksel, leopar desenli mayosuyla fotoğraf çekilip paylaştı. Instagram üzerinden paylaşım yapan Göksel, platformu salladı.

Magazin 19.09.2019, 09:27 19.09.2019, 12:04 Billdrt
Göksel Mayolu Pozuyla Instagram'ı Salladı!

Sosyal medyayı en aktif kullanan ünlüler arasındaki 46 yaşındaki ünlü şarkıcı Göksel, yaz bitene kadar deniz ve havuzun doyasıya tadını yaşadı. Paylaşım yaptığı leopar desenli fotoğrafıyla binlerce beğeni ve yorum alan Göksel aynı zamanda oldukça büyük tepkiler de aldı. Bunun üzerine fotoğrafını yoruma kapattı.

"Günaydın ben Jane" notuyla paylaştığı leopar desenli mayolu pozu, takipçileri tarafından "abarttın iyice" "derdin ne" gibi onlarca yoruma maruz kalınca Göksel yorumlara kapatmayı tercih etti. 

İşte o Fotoğraf:

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